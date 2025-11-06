La Gran Recogida 2025 arranca este viernes en Córdoba con 140 supermercados y más de 1.000 voluntarios

Un total de 140 establecimientos de la provincia de Córdoba participan este fin de semana -del viernes 7 al domingo 9 de noviembre- en la Gran Recogida 2025, una iniciativa solidaria que requiere la colaboración de más de 1.000 voluntarios y ... voluntarias. Su labor será animar a la clientela a participar en esta gran acción a favor de las personas en situación de vulnerabilidad.

La ciudadanía podrá colaborar de dos formas: mediante donaciones en metálico en la línea de caja en la mayoría de los establecimientos, o a través de una donación mixta (productos y aportación económica) en algunos de ellos.

El objetivo es ayudar a más de 15.000 personas de la provincia que reciben apoyo del Banco de Alimentos de Córdoba.

Quienes prefieran contribuir sin desplazarse pueden hacerlo a través del Bizum 33636 o mediante donación online en la web oficial: https://bancordoba.org/haz-una-donacion/

Campaña nacional

La Gran Recogida se desarrolla simultáneamente en los 54 Bancos de Alimentos integrados en la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal).

Este año, la meta nacional es alcanzar el equivalente a 10 millones de kilos de alimentos, que se destinarán a más de un millón de personas necesitadas en todo el país.

Desde Fesbal destacan que la donación monetaria ofrece varias ventajas: permite adquirir alimentos según las necesidades reales de cada momento, reduce el desperdicio alimentario y garantiza una asistencia sostenible y planificada. Además, al evitar el transporte de productos, disminuye el impacto medioambiental.

Las aportaciones económicas también cuentan con beneficios fiscales, ya que pueden desgravarse enviando el ticket de compra a través de la web www.granrecogida.org

.