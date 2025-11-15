Suscríbete a
El Gobierno sigue dando la espalda a la reforma del centro de minusválidos de Pozoblanco

El Ejecutivo asegura en una respuesta parlamentaria que el contrato «aún está en fase de tramitación» y no da fecha alguna

El Gobierno de Sánchez se olvida del centro de minusválidos de Pozoblanco: ocho años de espera sin reformas

Fachada del centro de minusválidos de Pozoblanco, con humedades y grietas visibles
Fachada del centro de minusválidos de Pozoblanco, con humedades y grietas visibles

ABC Córdoba

Córdoba

El Centro de Atención a Minusválidos Físicos de Pozoblanco (CAMF) lleva años esperando una reforma de sus instalaciones y, de momento, tras la respuesta del Gobierno, seguirá esperando. En España existen cinco centros de este tipo, siendo el de Pozoblanco el único de Andalucía. ... Son de titularidad estatal y en su día se crearon para ser considerados organismos de excelencia y referencia en el tratamiento de las discapacidades físicas.

