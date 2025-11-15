El Gobierno sigue dando la espalda a la reforma del centro de minusválidos de Pozoblanco

El Centro de Atención a Minusválidos Físicos de Pozoblanco (CAMF) lleva años esperando una reforma de sus instalaciones y, de momento, tras la respuesta del Gobierno, seguirá esperando. En España existen cinco centros de este tipo, siendo el de Pozoblanco el único de Andalucía. ... Son de titularidad estatal y en su día se crearon para ser considerados organismos de excelencia y referencia en el tratamiento de las discapacidades físicas.

Cristina Casanueva es senadora del PP por la provincia de Córdoba, ha preguntado formalmente al Gobierno por la situación del CAMF de Pozoblanco y el Ejecutivo ha enviado un escrito en el que informa de que «la situación administrativa del expediente de las obras de reforma de las instalaciones del CAMF de Pozoblanco actualmente se encuentran en fase de tramitación, no pudiéndose concretar las fechas de licitación y adjudicación».

Además, en otro escrito explica que «a 17 de octubre hay dos personas esperando para su traslado desde otros centros de la Red del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), en concreto desde el CAMF de Alcuéscar y el de Ferrol».

Planta cerrada por humedades

Tal y como informó ABC el pasado mes de julio, en 2017 se anunció un programa de inversiones destinado a la modernización y rehabilitación de este centro. Sin embargo, estas inversiones no llegaron a materializarse como se esperaba. Años después, en 2023, se redactó un plan para la ejecución de las obras de reforma, en el que se incluían medidas referentes a las instalaciones, eficiencia energética y otras adaptaciones complementarias.

Algunas de las actuaciones que se contemplaban en este proyecto eran el cambio de ascensores, la climatización del edificio y la pavimentación de las aceras exteriores, entre otras. Además, quedaba especificado que estas obras se realizarían con el centro ocupado, por lo que todas las actuaciones debían ejecutarse de modo que en ningún momento se dejasen de prestar servicios a los usuarios.

La sede de Pozoblanco tiene importantes problemas de accesibilidad, como son habitaciones en las que no pueden entrar camillas mecanizadas o el cierre de toda una planta por humedades. Actualmente el CAMF de Pozoblanco dispone de 152 plazas, de las cuales 122 están ocupadas. Este centro no ha interrumpido sus servicios en ningún momento a pesar de la situación en la que se encuentra. Sus trabajadores continúan prestando atenciones de distinto tipo a los usuarios, como son fisioterapia, atención médica, psicología o logopedia.