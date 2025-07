El centro de minusválidos de Pozoblanco en el olvido: ocho años de espera sin reformas

El Centro de Atención a Minusválidos Físicos de Pozoblanco lleva años esperando una reforma de sus instalaciones. En España existen cinco centros de este tipo, siendo el de Pozoblanco el único de Andalucía. Son de titularidad estatal y en su día se crearon para ser considerados organismos de excelencia y referencia en el tratamiento de las discapacidades físicas.

Sin embargo, a día de hoy su situación es precaria, tanto en lo referente a sus instalaciones como a las condiciones de sus trabajadores, algo que llevan más de siete años denunciando.

En 2017 se anunció un programa de inversiones destinado a la modernización y rehabilitación de este centro. Sin embargo, estas inversiones no llegaron a materializarse como se esperaba. Años después, en 2023, se redactó un plan para la ejecución de las obras de reforma, en el que se incluían medidas referentes a las instalaciones, eficiencia energética y otras adaptaciones complementarias.

Algunas de las actuaciones que se contemplaban en este proyecto eran el cambio de ascensores, la climatización del edificio y la pavimentación de las aceras exteriores, entre otras. Además, quedaba especificado que estas obras se realizarían con el centro ocupado, por lo que todas las actuaciones debían ejecutarse de modo que en ningún momento se dejasen de prestar servicios a los usuarios.

El plazo total para la ejecución de las obras, tal y como quedaba reflejado en el documento oficial, era de 24 meses, que no podrían superarse. A día de hoy, dos años después de la redacción de este plan de reformas, las obras continúan sin licitarse.

Licitación

Cristina Casanueva es senadora del PP por la provincia de Córdoba y ha sido una de las principales voces que se han alzado para denunciar la realidad en la que se encuentra esta institución. «La cosa está igual que hace años, llevan desde 2023 en espera para licitar las obras, pero aún no lo han hecho», asegura.

Casanueva también expresa su preocupación por la posibilidad de que ese documento haya quedado anticuado y tenga que volver a redactarse, debido, por ejemplo, a un cambio en los precios de los materiales, lo cual retrasaría aún más la puesta en marcha del proyecto.

Aunque la labor de Cristina Casanueva se centra en el CAMF de Pozoblanco, asegura que el resto de organismos de este tipo que existen en España «están en la misma situación».

Precaria situación Las humedades están presentes en múltiples habitaciones del Centro de Minusválidos. Habitaciones a la que no pueden acceder camillas mecanizadas y plantas enteras cerradas por las humedades. Beatriz Mora

Concretamente, la sede de Pozoblanco tiene importantes problemas de accesibilidad, como son habitaciones en las que no pueden entrar camillas mecanizadas o el cierre de toda una planta por humedades. Según Casanueva, esta situación no mejorará en los próximos meses debido a la falta de presupuestos estatales, algo con lo que no contaban los trabajadores del centro.

«Ellos me transmitieron que era inminente la licitación de las obras, o eso creían, pero se equivocaban», declara la senadora del PP. Ante esto, la plantilla del CAMF empezó el pasado mes de marzo una campaña de protestas para exigir mejoras en las infraestructuras y en sus condiciones laborales.

Actualmente el CAMF de Pozoblanco dispone de 152 plazas, de las cuales 122 están ocupadas. Este centro no ha interrumpido sus servicios en ningún momento a pesar de la situación en la que se encuentra. Sus trabajadores continúan prestando atenciones de distinto tipo a los usuarios, como son fisioterapia, atención médica, psicología o logopedia.

A veces olvidados, a los daños materiales en el centro hay que añadir los daños personales, pues tanto los trabajadores como las personas atendidas llevan años soportando unas condiciones lamentables, que aún tardarán en mejorar.

