Primer 'round' electoral entre Juanma Moreno y María Jesús Montero en Córdoba

María Jesús Montero y Juanma Moreno, este lunes junto al alcalde de Córdoba y la consejera de Fomento

Las elecciones a la presidencia de la Junta de Andalucía están a la vuelta de la esquina (junio de 2026) y los previsibles candidatos del PP, el presidente andaluz Juanma Moreno, y PSOE, la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero, tuvieron ayer el primer 'round' electoral en Córdoba.

Noticia Relacionada Ayuso augura que Juanma Moreno le dará un «rapapolvo» a las «minorías rabiosas» en las elecciones ABC de Sevilla «El PP es el partido para el pueblo, para todas las generaciones y para todos los problemas», asegura la líder del PP en Madrid

Lo hicieron a lo grande. Ambos estuvieron arropados por más de un centenar de consejeros, delegados, subdelegados, concejales, parlamentarios andaluces, diputados nacionales, asesores y responsables de prensa. Había probablemente más personal vinculado a los políticos que los 113 inquilinos que iban a recibir las llaves de sus nuevas viviendas, unos minipisos desde 41 metros cuadrados. Posiblemente, de dimensiones más reducidas que cualquier de sus despachos de trabajo.

El primer combate lo ganó Juanma Moreno, entre aplausos de los inquilinos tras una frase lapidaria en presencia de Montero al hilo de la financiación del complejo: «Lo importante es que les damos las llaves de sus pisos, no quién los ha pagado; tenemos que pelearnos menos y trabajar más».

Financiación y rebaja fiscal

En la contienda preelectoral entre Moreno y Montero entraron todo tipo de batallas, pero el foco central fue encontrar soluciones para el problema de la vivienda entre mayores y más jóvenes. Realmente, entre cualquiera, porque el precio de la vivienda, en compra o alquiler, se ha disparado en cualquier rincón de España. Y eso que el alcalde Córdoba, como buen árbitro, apuntaba que «nosotros tenemos los deberes hechos, somos la segunda capital de España donde menos sube el precio de la vivienda».

Noticia Relacionada Moreno, ovacionado delante de Montero: «Lo importante es que damos las llaves de vuestro piso, da igual quién lo paga» Javier Gómez El presidente de la Junta de Andalucía se lleva los aplausos en un acto junto a la vicepresidenta del Gobierno de España para entregar 113 alojamientos de alquiler asequible en Córdoba

Los temas nacionales y regionales también salpicaron el encontronazo entre el presidente andaluz y la vicepresidenta nacional. La financiación autonómica fue una batalla a golpes, pero más suavona fue el tema de la rebajas fiscales. La campaña electoral en Andalucía ha empezado ya.