Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Herido un policía nacional por disparos en Isla Mayor mientras realizaba un seguimiento a narcos
Congreso del PP-A
Tellado clama contra la corrupción del Gobierno de Sánchez: «Caerán todos, incluido el número uno»

infraestructuras

María Jesús Montero confirma ahora que la inversión eléctrica en el Norte de Córdoba llegará antes de 2030

La vicepresidenta asegura que «se duplicará la capacidad» y la obra tendrá un coste superior a los 100 millones de euros

Lo hace un día después de que el secretario de Estado de Energía diga en Córdoba que lo estudiará

El Gobierno vuelve a excluir del plan de inversiones 2026-2030 la esperada mejora de la potencia eléctrica en el Norte de Córdoba

La vicepresidenta María Jesús Montero, en un acto en Córdoba
La vicepresidenta María Jesús Montero, en un acto en Córdoba Valerio Merino
Juan Carlos Jiménez

Juan Carlos Jiménez

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Gobierno ha confirmado este sábado lo que hasta ayer mismo solo era una posibilidad: los municipios del norte de Córdoba contarán con una mejora en la potencia eléctrica antes del 2030. El secretario de Estado de Energía Joan Groizard había asegurado que se estaba « ... analizando a nivel técnico» la posibilidad de adelantar la infraestructura eléctrica que demanda el Norte de Córdoba después de ser excluida en el primer borrador.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app