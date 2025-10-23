La subestación de distribución de energía eléctrica para Cabra y Lucena, pendiente de la decisión lucentina

La histórica reivindicación de una nueva subestación en Cabra para mejorar la distribución de la energía eléctrica en el término municipal egabrense y en Lucena sigue en el aire, pendiente de la decisión del Ayuntamiento lucentino.

Pero, las posiciones, tras años de desacuerdos ... y un conato de saltar por los aires en el invierno de este año, podrían reconducirse a una solución pactada, después de que Endesa abriese la puerta en enero a una subestación exclusiva en Lucena que pudo dinamitar la vía común.

Las partes implicadas en este 'conflicto' explicaron ayer su posición actual en declaraciones a ABC. El alcalde de Cabra, Fernando Priego, detalló que mantiene intacta su posición inicial, es decir, «que se haga una sola subestación para Cabra y Lucena», pero reconoció que «seguimos esperando que tomen una decisión en Lucena». La Junta Priego cree que es la mejor opción porque permite que la obra «sea financiada por las tres partes», el Ayuntamiento de Cabra, el de Lucena y AVRA (Junta). Es la misma posición que mantiene el delegado de Energía de la Junta en Córdoba, Agustín López, que ratificó que trabajan en que «la subestación sea común para Cabra y Lucena». Noticia Relacionada El Gobierno vuelve a excluir al norte de Córdoba de su plan a 2030 para la potencia eléctrica Baltasar López El Ministerio de Transición Ecológica sí la ve «necesa», pero tras el próximo lustro El alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, no cerró la puerta esta vez a ese acuerdo, aunque el pleno del consistorio lucentino la había abierto a ir por libre en enero. Fernández aseguró que ahora «tenemos las dos opciones abiertas». Al menos, un paso a una posible solución común. El edil lucentino avanzó que «no hemos tomado una decisión sobre este asunto», y «lo haremos en los próximos meses cuando tengamos todos los datos». Aclaró que están pendientes de la carta de condiciones de Endesa, para «ver si es viable».

