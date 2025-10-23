Suscríbete a
energía

La subestación de distribución de energía eléctrica para Cabra y Lucena, pendiente de la decisión lucentina

El alcalde egabrense mantiene su postura de una para los dos municipios, como la Junta; y el lucentino, con la opción de una propia, dice que «no hemos decidido» y que «las dos vías están abiertas»

La subestación de distribución de Lucena que también abastece a Cabra
Javier Gómez

Javier Gómez

Córdoba

La histórica reivindicación de una nueva subestación en Cabra para mejorar la distribución de la energía eléctrica en el término municipal egabrense y en Lucena sigue en el aire, pendiente de la decisión del Ayuntamiento lucentino.

Noticia Relacionada

Pero, las posiciones, tras años de desacuerdos ... y un conato de saltar por los aires en el invierno de este año, podrían reconducirse a una solución pactada, después de que Endesa abriese la puerta en enero a una subestación exclusiva en Lucena que pudo dinamitar la vía común.

