Infraestructuras

El Gobierno vuelve a excluir del plan de inversiones 2026-2030 la esperada mejora de la potencia eléctrica en el Norte de Córdoba

El Ministerio de Transición Ecológica sí la ve «necesa», pero tras el próximo lustro

La Junta pide a Sánchez 544 millones para impulsar el transporte eléctrico en Andalucía

«Sin más potencia eléctrica, no hay desarrollo para el Norte de Córdoba»

El delegado del Gobierno en la presentación de la propuesta de la Junta de mejora de potencia eléctrica
Baltasar López

Córdoba

Jarro de agua fría para las necesidades, eternamente demandadas, de ampliación de la potencia eléctrica para la zona Norte de la provincia de Córdoba. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha anunciado este jueves que ha iniciado la fase ... de audiencia pública de la propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica en España hasta el año 2030.

