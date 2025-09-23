Fuente Palmera de Boda celebra su XVII edición con Agatha Ruiz de la Prada como invitada de honor

La XVII edición de Fuente Palmera de Boda se celebrará del 2 al 5 de octubre en el entorno de la Plaza Real, con un recinto expositivo al aire libre ubicado en las calles aledañas al centro. La cita, respaldada por la Diputación de Córdoba a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), se consolida como un referente nacional en el sector nupcial y textil, incorporando este año importantes novedades y con la presencia destacada de la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada como invitada de honor.

La programación contará con 34 expositores vinculados al sector y con 12 firmas en la pasarela. Además, el Certamen de Jóvenes Diseñadores celebrará su novena edición. Entre las novedades, destaca un bloque específico dedicado a comunión y arras, así como la creación de una zona gastronómica en la calle La Fuente, que incluirá conciertos y espacios de restauración, con el objetivo de ampliar la oferta y conectar con otros eventos organizados por la Asociación Empresarial de Fuente Palmera.

El evento girará también en torno al papel de la mujer, con una exposición que recorrerá la historia de los vestidos de novia del municipio, reforzando así la dimensión cultural y social de la feria.

El pueblo de las novias

En la presentación, el presidente de la Asociación de Empresarios de Fuente Palmera, Manuel Jesús Adame, destacó que «Fuente Palmera de Boda vuelve reforzada, con importantes novedades para hacerla aún más atractiva». Asimismo, puso en valor la marca creada por la Diputación: «CordobaDModa supone un paso histórico, nos da una identidad común, un paraguas que une, protege y proyecta al mundo la fuerza creativa de esta tierra».

El alcalde de Fuente Palmera, Francisco Ruiz, subrayó que «esta cita se mantiene a lo largo de los años gracias a la calidad e innovación de nuestros productores, de nuestras firmas, y de nuestros trabajadores y trabajadoras».

Por su parte, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación, Félix Romero, recordó que «se trata de un evento de ámbito nacional, que coloca a Córdoba, y en concreto a Fuente Palmera, como el pueblo de las novias. En este municipio han sabido reinventarse y convertir el sector textil y nupcial en todo un referente».

Romero insistió en que, desde la institución provincial, «a través de la marca promocional CordobaDModa reforzamos nuestro apoyo a este sector estratégico para la provincia de Córdoba que, en el caso de Fuente Palmera, alcanza un nivel de facturación de 15 millones de euros y genera aproximadamente 300 empleos directos».