Las exposiciones y los fondos de la Fundación Botí de Córdoba, a golpe de 'clic'

La Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, dependiente de la Diputación de Córdoba, está trabajando en la digitalización de los catálogos de sus principales exposiciones pictóricas, así como de los archivos y documentos de su biblioteca, «con el fin de conseguir un ... mayor acercamiento de la ciudadanía a la labor que realiza esta institución cultural», indica en una nota.

Como indica el presidente de la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí y delegado de Cultura en la institución provincial, Gabriel Duque, «la idea es ir dotando a la página de la Fundación cada vez de más contenido para que la experiencia de los usuarios que acceden a la misma sea lo más completa posible y para amplificar el efecto de todas las actividades que estamos realizando o que hemos realizado a lo largo de estos años».

Acceso directo y sencillo

La Fundación Botí está ya trabajando con el departamento de Archivo de la Diputación para ir digitalizando todos los fondos bibliográficos de la Fundación, «que se podrán consultar de manera directa y sencilla a través del apartado 'Publicaciones' de nuestra web», ha destacado Duque. Mientras tanto, y también en esta pestaña, los usuarios pueden pedir una cita a través de un formulario para su consulta presencial.

En la página web de la Fundación Botí ya se pueden consultar y descargar los catálogos de las muestras 'Trayectoria artística en la colección de la Diputación de Córdoba. 30 aniversario de su legado', de Rafael Botí; 'Bestiario', de José Manuel Belmonte y 'Genealogía flamenca', de Julia Hidalgo.