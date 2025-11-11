Del grupo Cántico a Vicente Amigo y de Manolete a Espaliú: una exposición revive la Córdoba de Rafael de La-Hoz

Grupo Cántico y las niñas saltando a la comba en la Corredera. Carlos Castilla del Pino y El Cordobés en la cima de su fama mundial. Equipo 57 y la casi desconocida e interesante revista 'Ardor', de la que sólo se publicó un ... número en 1936. Equipo 57 y Ronda de los Tejares desierta de noche. Carlos Castilla del Pino y las guías turísticas de los años 60. Julio Romero de Torres y Rafael Orozco.

La exposición que se ha inaugurado este martes en el centro de arte Rafael Botí celebra a Rafael de La-Hoz, pero aunque está presente su obra sobre todo se puede apreciar cómo era Córdoba a lo largo de las décadas en que vivió el arquitecto que tanto contribuyó a su transformación. La cita está organizada por la Diputación a través de la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí.

'Córdoba, 1924-2000. El tiempo de Rafael de La-Hoz' reconstruye tres cuartos de siglo a base de obras pictóricas, fotografías, libros que se publicaron en cada momento, vídeos, carteles y esculturas. Está presente el arquitecto, pero ante todo su tiempo, según la reconstrucción realizada por José María Báez, comisario de la cita.

El recorrido se inicia en la segunda plata del edificio de la Judería, con fotografías de la plaza de Las Tendillas o las calles María Auxiliadora y Muñoz Capilla en la década de 1920, pero también con una obra de Rafael Botí. Cada una de las áreas temáticas avanza cómo era la época en cada momento y aquí figuran piezas como la 'Guía artística de Córdoba', de Antonio Carbonell, una de las primeras de su género.

Conforme avanza el siglo está presente Julio Romero de Torres con 'Niña del candil, pero también un libro en esperanto sobre arquitectura de Francisco Azorín Izquierdo o la clásica 'Historia de la ciudad de Córdoba' de Antonio Jaén.

José María Báez ha llamado la atención sobre cómo el espíritu creativo de la generación del 27 también se hizo presente por aquellos años en la ciudad, con muchas revistas que casi siempre tuvieron una vida muy efímera. De ellas destaca 'Ardor', de la que sólo se publicó un número. Llama la atención una obra de Ángel López-Obrero y un dibujo del arquitecto Tienda Pesquero.

La Guerra Civil está presente a través de fotografías de los bombardeos y de obras sobre el conflicto, y a partir de ahí comienza a estar presente la figura de Manolete, el gran torero de la posguerra, con fotografías, dibujos de Miguel del Moral y recreaciones del propio José María Báez.

También es la época de la revista 'Cántico' y de las ediciones de las obras de sus autores. Es además el momento en que Rafael de La-Hoz comienza a trabajar, y los nombres de los protagonistas son casi del presente, como Ladis o Rita Rutkowski.

Libros de viajes

Rafael de La-Hoz comenzó a trabajar en Córdoba en 1950 y de aquella época hay fotografías que muestran una ciudad algo distinta a la actual, además de libros de viajes de firmas tan ilustres como Ricardo Molina, Camilo José Cela o José María Pemán.

A partir de la década de 1950, como recuerda la exposición, Córdoba se asoma a una época de cambios con Antonio Cruz Conde como alcalde, y la muestra recoge el derribo de chozas y la urbanización de nuevas zonas, como el Sector Sur, a través de la cámara de Ricardo.

Por eso aparecen ya firmas como Antonio Povedano, Luis Aguilera Bernier y Pablo García Baena con su libro 'Junio' y obras como 'Babel in Spain', en que el inglés John Haycraft, fundador de la Academia Británica, plasmó la vida de la ciudad en los años 40 y 50.

Con los años 60 llega la popularidad de Manuel Benítez 'El Cordobés', plasmado en la obra de Jean Cocteau y en fotogramas de la película 'Chantaje a un torero', además de un vídeo del pianista Rafael Orozco y sobre todo la irrupción de Equipo 57.

La exposición muestra la época de Rafael de La-Hoz, pero también está presente su trabajo a través de proyectos como el del Hospital Provincial y el conocido libro 'La proporción cordobesa'.

Las revistas literarias de los años 20 y 30 son parte de los descubrimientos de la exposición, con 'Ardor' a la cabeza

Es también el momento del psiquiatra y escritor Carlos Castilla del Pino con 'La alienación de la mujer' y el legendario artículo 'Apresúrese a ver Córdoba', que en la revista 'Triunfo' alertó sobre la destrucción del patrimonio en la ciudad. Los visitantes pueden encontrar un vídeo de la visita de Paul McCartney a Córdoba y testimonios de la explosión cultural de los años 70 y 80.

«Aquí hubo también algo de 'movida', aunque en la modesta de la periferia», ha resumido José María Báez. Figura el trabajo de Pepe Espaliú, un alzado para reformas en la calle San Fernando, Tomás Egea y su cartel de la Velá de la Fuensanta.

Ahí quedan también intervenciones urbanísticas, los libros de Manuel Nieto Cumplido sobre la Mezquita-Catedral y la música de Vicente Amigo para completar, hasta el año 2000, cómo Córdoba evolucionó a lo largo de los 76 años de la vida del arquitecto.