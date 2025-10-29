Suscríbete a
ABC Premium
Directo
El tráfico de Sevilla se colapsa por la lluvia: coches detenidos, vías cortadas y semáforos apagados
Última hora
Estas son las zonas de Sevilla donde más ha llovido hoy: seis pueblos superan los 84 litros por metro cuadrado

urbanismo

Expertos proponen una revisión integral a las murallas de Córdoba a través de un plan director

Tramos en el Marrubial, la calle Adarve o la Plaza del Gamo requieren una «intervención urgente»

Entre las primeras propuestas, está la creación de un museo al aire libre en el entorno del Alcázar

El Ayuntamiento de Córdoba elaborará con expertos un plan director para la conservación de sus murallas

Restos de la muralla en el entorno del Alcázar
Restos de la muralla en el entorno del Alcázar Valerio mERINO
Juan Carlos Jiménez

Juan Carlos Jiménez

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

requieren El congreso celebrado en el Centro de Recepción de Visitantes sobre las murallas de Córdoba ha servido para asentar los primeros bocetos de lo que será en un futuro el Plan Director para la conservación de las fortificaciones urbanas de la ciudad. Tras un ... recorrido histórico por sus distintas etapas y la exposición de los trabajos realizados para recuperar y conservar los lienzos, los expertos han lanzado sus propuestas para diseñar un futuro Plan Director con el que preservar este legado patrimonial.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app