La Puerta del Puente vuelve a ofrecerse a las visitas como gran mirador de la Córdoba monumental

La Puerta del Puente, el gran acceso histórico a la ciudad por la zona sur, ha sido una de las grandes novedades del turismo y el patrimonio de Córdoba en la jornada festiva de la Virgen de la Fuensanta. El Ayuntamiento de Córdoba ha comenzado este lunes con las visitas al interior del monumento de Hernán Ruiz III.

En la jornada se celebra también el aniversario de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial, en la que Córdoba, representada por su alcalde, José María Bellido, tiene la Vicepresidencia. Sobre la Puerta del Puente se ha izado la bandera, en el mirador que ahora pueden disfrutar los visitantes.

La Puerta del Puente ya ha atraído a los visitantes con unas vistas muy atractivas del Puente Romano, el Guadalquivir y el gran conjunto monumental en que se inserta. A partir de ahora se podrá conocer algunos festivos importantes, con rutas guiadas por el Casco Histórico.

Así lo ha explicado la concejal de Centro Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, Lourdes Morales, que ha insistido en que la afluencia de público determinará el momento en que se amplíe la visita a la Puerta del Puente a otras jornadas.

Temática

En cada día, además, tendrán una temática distinta, de forma que el 24 de octubre, en que también se podrá subir a la Puerta del Puente, el tema será San Rafael, el juramento de custodia de Córdoba y la fecunda historia de su relación con la ciudad.

Marián Aguilar y Lourdes Morales izan la bandera de las Ciudades Patrimonio

La programación continuará el fin de semana del 13 y 14 de septiembre, por la Noche del Patrimonio, y llegará también el 27 de octubre (jornadas de las murallas), el 28 de noviembre (jornadas de Icomos sobre impacto patrimonial y planes de salvaguarda) y el 17 de diciembre, aniversario de la declaración del Casco Histórico como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.