Las murallas de Córdoba repasan sus siglos de historia: del esplendor califal al declive moderno

Un congreso aborda las etapas históricas del recinto y analiza su conservación con el paso de los siglos

El Ayuntamiento de Córdoba elaborará con expertos un plan director para la conservación de sus murallas

Ronda del Marrubial, donde se conservan los retos de la muralla de la Axerquía
Juan Carlos Jiménez

Las murallas de Córdoba son testigos silenciosos de los siglos de historia que han dado forma a la ciudad. Con el objetivo de poner en valor este legado, el Centro de Visitantes acoge esta semana el congreso 'Las murallas de las ciudades históricas. Elemento defensivo, ... patrimonial y turístico. El caso de Córdoba', que se celebra junto a la emblemática Puerta del Puente, objeto de estudio en el congreso.

