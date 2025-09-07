La fachada histórica de la Ribera de Córdoba se reconfigura con cinco proyectos de peso

Una mujer observa el solar en el que se levantará el nuevo Archivo de la Mezquita-Catedral

El rostro histórico de la Ribera de Córdoba empieza a tomar una nueva forma con el desembarco en ella de proyectos de calado en distintas fases de desarrollo y con diferentes contenidos: ecuestre, hotelero, patrimonial o cultural. Se está reconfigurando su fachada.

Vendrá a complementar al potente uso hostelero -restauración y ocio nocturno- de esta zona de la ciudad, que se consolidó allá por el arranque de la pasada década con el desembarco de negocios y la remodelación de esta vía. ABC repasa en esta información las iniciativas que transformarán esta emblemática área.

Caballerizas Reales

El alcalde, José María Bellido, ya ha anunciado que es para él un reto que el laborioso proceso de cesión de Caballerizas Reales a Córdoba Ecuestre esté resuelto antes de que acabe el presente ejercicio. Es el paso decisivo para que la citada entidad sin ánimo de lucro pueda empezar a ejecutar su potente proyecto del Centro Internacional del Caballo (CIC).

En él, tiene previsto invertir 9,6 millones para convertirlas en un espacio que muestre la amplia historia ecuestre de la ciudad pero que sea también un complejo de formación laboral o investigación en este campo.

La transformación de la huerta de Caballerizas será su elemento más novedoso. Contará con dos pistas, una principal y otra pequeña de calentamiento. Se levantarán, además, dos edificios de una planta: uno dedicado a servicios de atención al caballo y otro más grande para el área formativa, uno de los ejes de actividad del CIC. La configuración de la huerta, que se poblará de arboleda, a un nivel inferior de la rasante de la Ribera, permitirá empleando cubierta vegetal que los paseantes desde la margen del río puedan ver sin los muros actuales -no tienen valor histórico- el funcionamiento de esta parte de Caballerizas.

Y el Ayuntamiento debe poner la guinda al monumento con la nueva gran Sala Museística -contará con otras tres más pequeñas- prevista en la planta alta del edificio norte. Recibió en julio el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio, órgano dependiente de la Consejería de Cultura. Se debe sacar a concurso la redacción del proyecto de construcción. Y el Consistorio trabaja en una necesaria modificación de la ficha de Caballerizas en el Plan del Casco para incluir el uso cultural en el inmueble.

Se dará uso a 1.922 metros cuadrados. Aunque 2025 no será el año de inicio de la obra, las cuentas de Urbanismo recogen 1,5 millones para ella -1,2 provenientes de años anteriores; no en vano, es un proyecto presente en la agenda del gobierno local desde que el PP volvió a la Alcaldía en 2019-. En 2021, se calculaba que el coste total de la intervención fuera de 2,9 millones.

Mejoras en el Alcázar

Si Caballerizas aguarda el momento en que pueda dar rienda suelta a una época de mejoras, el Alcázar hace años que vive inmersa en ellas -su mayor símbolo fue habilitar la entrada a él por la puerta barroca (siglo XVIII) de la Ribera, que antes se restauró-.

Actualmente, se acometen dos importantes proyectos. El gobierno municipal informó en agosto que los trabajos de restauración de la Torre del Homenaje y la cubierta del Salón de los Mosaicos estaban ejecutados al 62%. Espera que esta actuación, que tendrá un coste de 308.910 euros, esté lista en octubre. Los trabajos debían haber concluido en abril. Las obras, explicó el equipo rector de Capitulares, se ralentizaron porque se toparon con un deterioro en las vigas de las cubiertas que no se detectó antes y se requirió una actuación de más envergadura.

En toda la fortaleza, se está acometiendo igualmente la renovación de las instalaciones eléctricas. Abarca iluminación; domótica; telecomunicaciones; instalación de protección contra incendios y robo o climatización. Supondrán una inversión de 1,5 millones. Concluirán en el verano de 2026.

El Ayuntamiento tiene ya en cartera otra actuación ligada a este monumento, si bien es una intervención a caballo entre el Alcázar y Caballerizas. A principios de julio, la Comisión Provincial de Patrimonio dio su visto bueno a la intervención en el extremo norte del Jardín Alto de la fortificación. Permitirá configurar un nuevo acceso a Caballerizas y supondrá incorporar 591 metros cuadrados del jardín a la explanada. Incluirá la creación de islas vegetales, bancos y la reubicación de una fuente circular.

El gobierno municipal quiere, además, hacer visitables los caminos de ronda, que hacían los centinelas encima de las murallas. Sobre este monumento siempre sobrevuela el ambicioso proyecto de darle un contenido más peatonal a la avenida del Alcázar, integración el monumento con el Guadalquivir, como sucedía en el pasado.

Y el atractivo turístico de la fortificación se debe redoblar a corto plazo. Se tiene que volver a enchufar su espectáculo audiovisual nocturno. Letsgo (potente productora que ganó el concurso municipal para explotarlo) no lo ofrece desde junio de 2023. Se detuvo para que pudiera desarrollar las obras para instalarlo definitivamente pero el parón se ha prolongado de forma alarmante.

Hotel de SmartRental

Tras dejar atrás los dos hitos históricos señalados, si se avanza por la Ribera, su fachada ofrecerá una novedad: un hotel de la cadena española de alojamientos SmartRental Group. Pivotará en torno a lo que fue el viejo hostal 'El Triunfo', en Corregidor Luis de la Cerda, y su edificación se derramará hasta llegar por la callejuela del Canónigo Torres Molina casi a los pies del Río. Podría abrir en 2026. Aunque la materialización de cualquier plazo, dependerá de cuando dé Urbanismo la licencia de obras.

Y en este elegante hotel de cuatro estrellas, que tendrá 70 habitaciones, no sólo descansarán y harán noche los turistas que lleguen a Córdoba. También se alojará un pedazo de la historia de Córdoba: guarda los restos de lo que fue el complejo de la Real Aduana del siglo XII. Se integrarán en el establecimiento. Eso sí, su presencia ha implicado una larguísima modificación de la ficha del Plan Especial del Casco correspondiente al viejo hostal, que, hay que recordar, SmartRental compró allá por 2019.

Archivo de la Catedral

Junto a este hotel, se levantará el nuevo Archivo de la Mezquita-Catedral -el actual se ha quedado pequeño-, que se ubicará en Ronda de Isasa con Caño Quebrado; o sea, en plena fachada monumental del Guadalquivir-. Como sucedió con el alojamiento vecino, el Cabildo (entidad eclesiástica responsable de este bien Patrimonio de la Humanidad) también está encarando un extenso proceso de tramitación administrativa de este proyecto.

Para su desarrollo, tramitó en 2022 una modificación del estudio detalle de las tres parcelas que tiene que agregar para desarrollar el nuevo Archivo. Sin embargo, finalmente, y de acuerdo al criterio de los técnicos de Urbanismo, se acabó optando por la vía de una innovación del Plan del Casco y del PGOU, que aún se continúa tramitando. Éste es el camino que transita esta iniciativa para lograr la citada agregación de parcelas, para modificar la calificación de uso -pasará de ser para vivienda a equipamiento público- y para que el futuro inmueble tenga la calificación de edificio singular, lo que le dará cierta libertad en el diseño dentro de las limitaciones urbanísticas del Casco.

A principios de julio, la Comisión Provincial de Patrimonio dio su visto bueno al proyecto, que además, pondrá en valor los restos arqueológicos hallados, de época tardoantigua y medieval islámica. El Cabildo ya ha avanzado que hará una inversión «millonaria» en este equipamiento.

Hotel del parking de Bodegas Campos

Bastante más tortuosa aún que la tramitación del hotel de SmartRental está siendo la del cuatro estrellas del parking de Bodegas Campos, última parada en este transitar por los proyectos de peso que miran a la cara al Guadalquivir. Baste recordar que la empresa cordobesa Nueva Puerta de la Ribera trata de impulsarlo desde 2015. La iniciativa, eso sí, sufrió un cambio notable a finales de 2024: pasó de las 37 habitaciones previstas a entre 55 y 60, porque esta firma compró edificios colindantes.

Continúa su eterna tramitación en Urbanismo. Cuando este hotel se materialice, también afectará en parte a la vía que linda con el río. Porque implicará un proyecto de urbanización de la parte delantera de este alojamiento. Esta operación conlleva el reordenamiento físico de una parte de los suelos que dan al Paseo de la Ribera: se deberá reorganizar una zona de 1.572 metros cuadrados. La plaza existente se ampliará, porque una parte de lo que es el parking se utilizará para ello. Además, este hotel generará una conexión, una permeabilidad, entre la calle Lineros y la Ribera.