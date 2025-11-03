Destrozan la cocina al concluir su contrato de alquiler en una vivienda de Córdoba y acaban en el banquillo

Lo que empezó como un contrato de alquiler normal terminó en un auténtico destrozo doméstico. Una pareja que residía en un piso de la avenida de Libia está acusada de haber arrasado con la cocina y los electrodomésticos del inmueble antes de marcharse, según ... el escrito de la Fiscalía de Córdoba al que ha tenido acceso ABC.

La propietaria del piso alquiló la vivienda en noviembre de 2019 y firmó la disolución del contrato en marzo de 2024. Sin embargo, al recuperar las llaves se encontró con un panorama desolador: placa vitrocerámica rota, horno inutilizado, frigorífico y lavavajillas dañados, además de cuadros y mobiliario completamente destrozados.

El informe pericial estima los daños en 2.981 euros, y el fiscal no duda en calificarlos como intencionados en su escrito de acusación. Los inquilinos, según el ministerio público, habrían causado los desperfectos «de forma deliberada», lo que constituye un delito de daños intencionados tipificado en el artículo 263 del Código Penal.

Noticia Relacionada Como si fueran nuevos: se venden más de 40 pisos okupados en Córdoba Davinia Delgado Hay desde inmuebles en el Casco Histórico hasta chalets en urbanizaciones, dirigidos principalmente a inversores

Por estos hechos, el Ministerio Público solicita para cada uno de los acusados 14 meses de multa, a razón de diez euros diarios, -4.200 euros- con responsabilidad subsidiaria en caso de impago. Además, deberán indemnizar conjuntamente a la propietaria por el importe total de los daños, más los intereses legales y las costas del proceso.