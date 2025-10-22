Suscríbete a
Operativo policial en Pozoblanco: detenida una mujer por vender medicamentos en TikTok

Una veintena de agentes han participado en el dispositivo dirigido desde Madrid con el apoyo de efectivos de Córdoba

Operativo policial en Pozoblanco: detenida una mujer por vender medicamentos en TikTok
Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía de Madrid, con la colaboración de agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Córdoba, han detenido en Pozoblanco a una mujer por, presuntamente, vender fármacos sin autorización a través de internet.

Según ha podido saber ... este periódico, la arrestada operaba en TikTok, donde anunciaba la distribución de medicamentos de manera ilícita.

