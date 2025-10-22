Operativo policial en Pozoblanco: detenida una mujer por vender medicamentos en TikTok

Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía de Madrid, con la colaboración de agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Córdoba, han detenido en Pozoblanco a una mujer por, presuntamente, vender fármacos sin autorización a través de internet.

Según ha podido saber ... este periódico, la arrestada operaba en TikTok, donde anunciaba la distribución de medicamentos de manera ilícita.

El operativo se ha llevado a cabo durante la mañana de este miércoles, en el número 11 del Paseo de los Llanos. Hasta este domicilio se han desplazado en torno a una veintena de agentes, que han irrumpido en la vivienda de la mujer y la han arrestado. Junto a los policías también han acudido representantes de la Agencia Española del Medicamento. Al parecer, la detenida vive con su pareja y tiene tres hijos. [Esta información se ampliará]

