Descubre cuál es el coche que más compran los cordobeses: supone 42 de cada 1.000 adquisiciones

La venta de coches nuevos va a buen ritmo en la provincia de Córdoba en lo que va de ejercicio, según las estadísticas facilitadas este lunes por los principales operadores del sector. Y dentro de los distintos modelos que se comercializan, hay uno que es el rey absoluto.

De enero a agosto, en las preferencias de los cordobesese ejerce un dominio absoluto el Dacia Sandero: suma 200 unidades comercializadas. Esa cifra implica que, de cada 42 vehículos a estrenar que han salido de los concesionarios de nuestra tierra en los ocho primeros meses, 42 han correspondido a este modelo. Sus ventas han experimentado un incremento interanual del 3,6%.

El segundo puesto del podio lo ocupa el Hyundai Tucson, con 124 coches comercializados en lo que va del presente ejercicio. Eso sí, su atractivo entre los cordobeses ha sufrido un serio frenazo. Porque sufre una caída respecto a 2024 del 33,7%.

El tercer cajón es para otro coche de Dacia. Se trata de modelo Duster. Se contabilizaron 117 coches comercializados con éxito de él. Esa cifra implica, además, un descenso del 8,6%.

Camino del tercer año seguido de crecimiento

En el global de marcas y modelos, los concesionarios de la provincia vendieron de enero a agosto 4.742 turismos y todoterrenos nuevos. En el mismo periodo de 2024 esa cifra se quedó en 4.415. Al cruzar ambos guarismo, se obtiene una subida del 7,4%.

Las ventas de coches, un termómetro de consumo, van de esta manera -salvo volantazo en sentido contrario- camino de su tercer ejercicio consecutivo de incremento. El pasado ejercicio el crecimiento fue del 4,9% y en 2023 la subida se fue hasta el 8,1%. Ese incremento vino a romper un cuatrienio de caídas.