Desarticulada en Sevilla la banda de aluniceros que robó los 29 jamones gourmet en Lucena

La Guardia Civil y Policía Nacional, en una operación conjunta, han desmantelado en la provincia de Sevilla a una de las bandas de aluniceros más activas de Andalucía Occidental. Esta banda está relacionada con más de 25 robos, cometidos en menos de ... tres meses, en las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba, Huelva y Badajoz. Entre ellos, el asalto hace un par de semanas a una tienda gourmet en Lucena donde robaron más de treinta jamones de alta calidad.

En la operación se ha detenido a siete integrantes de un grupo criminal asentado en Sevilla capital, dedicado a la comisión de robos con fuerza en las cosas en establecimientos mediante alunizaje de vehículos sustraídos previamente. Los integrantes de dicho grupo criminal tenían una intensa actividad delictiva, llegando a desvalijar hasta cuatro comercios en una misma noche.

Noticia Relacionada El robo de 29 jamones en una tienda de Lucena: «La mayoría valía entre 500 y 600 euros» Beatriz Mora La Policía les ha comunicado que han encontrado algunos de los bienes sustraídos en la provincia de Sevilla

La investigación se inició a principios del pasado mes de agosto, cuando los investigadores tuvieron conocimiento de la sustracción de un vehículo en la localidad de Lebrija que utilizaron esa misma madrugada para alunizar en cuatro establecimientos.

Con los avances de la investigación, los agentes comprobaron que detrás de la sustracción de este tipo de vehículos se encontraba el entramado delictivo formado por los ahora detenidos. Los establecimientos hosteleros eran los principales objetivos elegidos por la banda, debido a la posibilidad del robo de máquinas tragaperras, un botín codiciado por su alto valor económico.

Cambian de estrategia

En la última fase de la investigación, se observó un cambio de tendencia en cuanto a la elección de los objetivos por parte de la banda criminal, predominando los comercios de alimentación gourmet de productos ibéricos de alto valor económico, así como tiendas de venta de bicicletas de alta gama.

Finalmente, se efectuaron diversos registros en varios domicilios de la capital sevillana y en localidades del área metropolitana de Dos Hermanas y Alcalá de Guadaira, donde los investigadores pudieron intervenir una considerable cantidad de piezas de productos ibéricos, bicicletas de alto valor económico y las máquinas recreativas.

Además, en los registros hallaron gran variedad de herramientas y vestimenta utilizada para la comisión de los robos, dispositivos de inhibidores de alarma y arranque de vehículos, armas de fuego largas y una plantación 'indoor' con más de 290 plantas de marihuana.

Tras la finalización de los registros, se procedió a la detención de siete personas, todas ellas con antecedentes por delitos contra el patrimonio, que actuaban de manera planificada y coordinada, a los que se imputan diversos delitos como pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza en las cosas, robo con violencia e intimidación, tenencia ilícita de armas o contra la salud pública.

Noticia Relacionada Brutal alunizaje en Lucena para robar 44 jamones y cañas de lomo en una empresa Baltasar López La firma afectada es Valle de Aras, tienda gourmet de alimentación

Una vez puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Lebrija, se decreta prisión preventiva para cinco de los detenidos, mientras que el resto quedan en libertad con cargos.

Esta investigación ha sido desarrollada por Agentes del Equipo de Delincuencia Organizada Patrimonial (EDOP) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla, de forma conjunta con el Grupo II de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional de Sevilla y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Huelva.