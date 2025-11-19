Suscríbete a
ABC Premium

Sucesos

Desarticulada en Sevilla la banda de aluniceros que robó los 29 jamones gourmet en Lucena

Hay siete detenidos de una organización de ls más activa del Sur de España

Se le atribuyen más de 25 robos en las provincias de Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba y Badajoz

El robo de 29 jamones en una tienda de Lucena: «La mayoría valía entre 500 y 600 euros»

Instante en el que los ladrones acceden a robar jamones en la tienda de Lucena
Instante en el que los ladrones acceden a robar jamones en la tienda de Lucena ABC

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Guardia Civil y Policía Nacional, en una operación conjunta, han desmantelado en la provincia de Sevilla a una de las bandas de aluniceros más activas de Andalucía Occidental. Esta banda está relacionada con más de 25 robos, cometidos en menos de ... tres meses, en las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba, Huelva y Badajoz. Entre ellos, el asalto hace un par de semanas a una tienda gourmet en Lucena donde robaron más de treinta jamones de alta calidad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app