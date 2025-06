Defensa le quita un premio a una obra sobre la Guerra Civil en Peñarroya

El Ejército de Tierra ha dejado al investigador cordobés Patricio Hidalgo Luque, coronel farmacéutico del Cuerpo Militar de Sanidad de la Defensa, sin el primer premio de investigación 'Ejército 2025' que convoca el Instituto de Historia y Cultura Militar, dependiente del Ministerio de Defensa, y que este año celebra su sesenta aniversario. Hidalgo había presentado a la convocatoria el estudio 'La batalla de Peñarroya-Valsequillo, enero-febrero de 1939' en la modalidad de largo formato —hay otra para los trabajos de menos páginas—, y la deliberación del jurado decidió a comienzos de este mes y por unanimidad entregarle la distinción principal.

Pero antes de que los miembros del tribunal firmaran el acta que daba fe de sus méritos el secretario del mismo, un brigada del Ejército de Tierra, adujo que el estudio de Hidalgo podía contravenir la Ley de Memoria Democrática ya que abordaba un episodio de la contienda acontecida entre 1936 y 1939, y señaló que antes de hacer oficial el fallo era necesario un informe de la asesoría jurídica del Ejército de Tierra. Finalmente, el primer premio recayó en otro trabajo que el jurado no había elegido, en concreto una que lleva por título 'Especialistas, los soldados del águila. Apuntes sobre el personal técnico del Ejército de Tierra'.

Sinsabores

«Estoy profundamente frustrado porque han sido los propios militares los que han tomado esta decisión para no incomodar al poder político», señaló ayer Hidalgo en declaraciones a ABC.

El relato de los hechos que expone esta noticia está basada en su testimonio así como en la información facilitada por Luis Togores, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad San Pablo-CEU y uno de los cinco miembros del jurado de los citados premios. Este periódico se puso ayer en contacto con el Ministerio de Defensa para que diera su versión de los hechos, pero al cierre de esta edición no la había facilitado.

Togores lleva formando parte del jurado desde hace más de 20 años, y relata que nunca había pasado nada parecido. «Hasta el momento de la reunión para decidir los premios todo se desarrolló con normalidad: nos enviaron los trabajos a los miembros del tribunal para que los leyésemos, y sin decirnos quiénes eran los autores; había unos cuarenta trabajos en total», declara el profesor.

Togores prosigue: «Lo habitual es que cuando acabe la deliberación y se elijan a los ganadores se firme el acta, pero en este caso no ocurrió así: el ganador en el trabajo largo era el de Patricio Hidalgo, pero el secretario dijo que había que elevar una consulta al Ejército por la Memoria Histórica: a las dos semanas nos volvieron a llamar para que fuéramos a firmar el acta, y cuando yo fui vi que en ella ponía que el trabajo ganador no era el de Hidalgo, así que no la firmé».

Desde 1945

De su lado, Patricio Hidalgo declara que «no gustaba que se le diera un premio a un trabajo sobre la Guerra Civil española, y se han basado para quitármelo en un informe que no conozco». El militar retirado insiste en la seriedad de su investigación: «No soy sectario ni glorifico a nadie: sólo describo unos hechos», añade.

Tal y como detalla el Instituto de Historia y Cultura Militar, «los Premios Ejército constituyen en la actualidad la iniciativa cultural más ambiciosa del Ejército de Tierra». Nacieron en 1945, y tienen por objeto propiciar la creación artística y literaria referida a las múltiples actividades del Ejército de Tierra en el marco de las Fuerzas Armadas, así como el conocimiento y divulgación de la cultura de Defensa. Los galardones serán entregados por el Rey Felipe VI el próximo 19 de junio en Madrid.

Patricio Hidalgo Luque (Córdoba, 1956), es licenciado en Farmacia por la correspondiente facultad de la Universidad de Granada y licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba (UCO).

Es autor de las obras 'La Guerra Civil en Córdoba. Los bombardeos aéreos sobre la capital (1936-1939)' y 'El ejército de las sombras. Espías y guerrilleros republicanos en Córdoba durante la Guerra Civil (1936-1939)', ambas publicadas en Almuzara.