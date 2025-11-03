La cubrición del edificio de las Termas de Torreparedones, de Baena, estará terminada a principios de 2026

La cubrición del edificio de las Termas de Torreparedones estará terminada a principios de 2026. Así lo han apuntado la alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, y la subdelegada del Gobierno, Ana López, quienes han visitado las obras que se llevan a cabo en ... este yacimiento con la subvención del 2% Cultural del Ejecutivo central es el pograma que anteriormente era el 1,5%-.

Serrano ha recordado, en un comunicado del Ayuntamiento, que la subvención se solicitó en el año 2018, la resolución definitiva llegó en el año 2019 y se empezaron a realizar las obras, pero en el año 2021 se paralizaron porque era necesario un modificado sobre el sistema para cubrir las termas para proteger los elementos que aquí habían aparecido. Pero no fue hasta 2023 cuando «este gobierno local toma posesión cuando empezamos a trabajar para resolver la problemática del modificado y todas las autorizaciones correspondientes».

Finalmente esa autorización ya definitiva del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana llegó en el 2024 y lo hacía con 500.000 euros más, quedándose la inversión en total en 1,2 millones.

Pendiente la pasarela para la visita interior

La regidora ha destacado la importancia que este yacimiento arqueológico tiene para Baena: «Queremos seguir siendo un referente del mundo arqueológico, con esa diversificación económica que puede suponer para los vecinos de nuestro municipio contar con Torreparedones». Tras agradecer al Gobierno de España «su apuesta para rehabilitar y poner en valor el patrimonio a través del 1,5% Cultural, ahora ya el 2% Cultural», ha avanzado que la conclusión de la obra está prevista para final de año o principios del año próximo. Quedará una cuestión importante cuando se termine la obra de cubrición. Hay que hacer la pasarela para poder hacer la visita interior.

La primera edil ha precisado que las termas se pueden ver por fuera, pero «lo que queremos se visiten interiormente y que quien acuda, pueda entrar en ellas para sentir pues lo que pudieron sentir en su momento los ciudadanos romanos». La obra se adjudicó a la UTE Hermanos Campano y Canteras Almargen por un importe de 659.873 euros, sin IVA.

José Manuel Reyes, arquitecto y restaurador, ha explicado que la intervención se basa fundamentalmente en dos objetivos principales: «Uno de ellos es proteger del agua de lluvia a esta joya arquitectónica y otra la de consolidar todo ese elemento arquitectónico aledaño anexo a las termas y que tiene que ser restaurados para conseguir su preservación». En cuanto a la evacuación de agua la primera cuestión ha sido «proteger las tres zonas de las termas, la sala fría, la templada y la caliente, pero fue necesario un modificado porque la cubierta que estaba prevista exigía unos sondeos y en el sitio donde planteábamos la cimentación nos encontramos con restos arqueológicos, pero la restitución volumétrica ha permitido tener una alternativa para la protección del interior de las termas».

Ha detallado que será «una intervención muy suave, la cubierta va a permitir que la arquitectura original sea valorada en su máximo esplendor y por otro lado todo lo que es el espacio externo en la zona de servicio, la sala de horno donde tenemos un muro romano con una altura espectacular de más de 4 metros lo que vamos a hacer es intervenir en la pavimentación, una red de evacuación de agua para preservar para reconducir toda esa agua que pueda entrar aquí en el monumento evacuarla hacia el exterior».

José Antonio Morena, arqueólogo municipal, ha añadido que, con la cubrición de las tres salas, el visitante va a tener la sensación casi de que se encuentra en ese espacio original». Ha recalcado que éstas son «las mejores termas romanas que conocemos en la Bética».

Y la subdelegada del Gobierno se ha mostrado «muy sorprendida de esta joya que hay que poner en valor. Todos los ciudadanos cordobeses deberemos de venir a conocerlo y a visitarlo». Sobre el programa del 2% Cultural, ha señalado que es «una apuesta clara del gobierno de Pedro Sánchez para acercar la cultura al municipio a las personas, y a la vez es una forma de crear empleo en el municipio, de anclar la población al territorio algo que consideramos fundamental. Por eso este gobierno tiene un Ministerio de Reto Demográfico». Ha avanzado que está a punto de salir una nueva convocatoria del 2% Cultural del 2025 y «serán 80 millones para toda España».