Crimen del Arenal en Córdoba: la defensa pide la absolución del acusado por drogadicción y trastorno psíquico

Flores en el lugar en el que se produjo el crimen

La Audiencia Provincial de Córdoba ha celebrado este lunes, a puerta cerrada, el juicio al joven acusado de apuñalar mortalmente a Álex Ortega, de 16 años, el pasado 1 de febrero en el recinto de El Arenal. La defensa del procesado ha solicitado su absolución o, en caso de ser condenado, que sea por homicidio y no por asesinato. El caso ha quedado visto para sentencia.

La representante legal del inculpado, que solo ha contestado a las preguntas de su abogada, ha defendido que en este caso concurren las atenuantes de drogadicción y de alteración psíquica, por lo que solicita que sea exculpado de todos los cargos.

Por su parte, tanto la Fiscalía como la acusación particular han mantenido las penas solicitadas en sus calificaciones provisionales: ocho años de internamiento (terapéutico, en el caso del Ministerio Público; mientras que el letrado de la famiila de la víctima ha pedido que cumpla la medida en un centro de reforma).

Ambas partes han defendido que no concurren las atenuantes alegadas por la defensa, basándose en el informe forense que recoge que el autor del apuñalamiento es imputable, ya que no sufre ninguna patología mental o trastorno de gravedad que le mermaran su capacidad cognitiva y volitiva de forma determinante en el crimen.

En la vista también han comparecido los testigos del suceso, que se han mantenido en sus declaraciones y algunos han reconocido sin lugar a dudas al procesado como la persona que acabó con la vida de Álex la noche de autos.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 1 de febrero en el recinto de El Arenal, donde suelen registrarse concentraciones de jóvenes los fines de semana. La víctima se encontraba con unos amigos haciendo botellón cuando se le acercó el segundo menor (al que conocía) para pedirle una copa. Le acompañaba el presunto homicida, que también esperaba una invitación, a lo que el joven se negó.

Tras marcharse ambos, la víctima se percató de que el encausado se había llevado una botella y se la reclamó. Entonces, de manera sorpresiva, éste sacó una navaja de grandes dimensiones y se la clavó, provocándole la muerte. El autor de los hechos y el otro chico salieron huyendo del lugar.

Concentración

Antes de comenzar el juicio, en torno a dos centenares de personas, entre familiares y amigos, se han concentrado a las puertas de los juzgados con pancartas para exigir justicia por la muerte de Álex. En los carteles se podían leer frases como 'Ocho años vale la vida de nuestros hijos' como protesta al considerar que la pena solicitada para el encausado es muy baja.

