La cordobesa Remedios Zafra gana el Premio Nacional de Ensayo 2025

La escritora e investigadora Remedios Zafra Alcaraz ha sido galardonada con el Premio Nacional de Ensayo 2025 por su obra 'El informe. Trabajo intelectual y tristeza burocrática' (Anagrama), a propuesta del jurado reunido hoy. El galardón, concedido por el Ministerio de Cultura, está ... dotado con 30.000 euros.

El jurado ha destacado la obra por «ser una reflexión sobre los objetos de la modernidad tardía, un homenaje a la libertad y a la pasión creativa y, a la vez, una fuerte crítica de las condiciones del rendimiento del trabajo intelectual en el presente por su violencia burocrática, tristeza administrativa y deshumanización tecnológica».

Asimismo, ha señalado que 'El informe. Trabajo intelectual y tristeza burocrática' propone «una forma de revuelta radical: la reapropiación del tiempo y de la cultura como reactivadores del disfrute y del goce intelectual». A través de una prosa poética y reflexiva, Remedios Zafra denuncia los mecanismos de producción contemporáneos que, al desatender lo humano, fomentan una autodisciplina que asfixia la creatividad y precariza los empleos vinculados al pensamiento y la cultura.

Con este reconocimiento, Zafra se suma a una destacada lista de autores distinguidos con el Premio Nacional de Ensayo, entre los que figuran Alfredo González-Ruibal, ganador de la pasada edición, así como Joan-Carles Mèlich Sangrà, Ramón Andrés, Irene Vallejo, Xosé Manuel Núñez Seixas, María Jesús Lama, Gonzalo Pontón y Adela Cortina, entre otros.

Biografía

Remedios Zafra (Córdoba, 1973) es escritora, profesora universitaria e investigadora del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Ha sido profesora de Antropología, Políticas de la Mirada y Estudios de Género.

Autora de una amplia y reconocida trayectoria ensayística, entre sus títulos destacan El bucle invisible', 'Frágiles', 'El entusiasmo. Precariedad y trabajo creativo en la era digital', 'Ojos y capital', (h)adas, 'Un cuarto propio conectado', 'Netianas' y el galardonado 'El informe. Trabajo intelectual y tristeza burocrática'.

A lo largo de su carrera, ha recibido numerosos premios, entre ellos el Internacional de Ensayo Jovellanos, el Anagrama de Ensayo, el Estado Crítico, el Meridiana de Cultura, el El Público a las Letras, el Málaga de Ensayo, el Premio de Investigación de la Cátedra Leonor de Guzmán y el Carmen de Burgos de Ensayo, entre otros.