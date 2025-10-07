Suscríbete a
Galardón

La cordobesa Remedios Zafra gana el Premio Nacional de Ensayo 2025

El jurado reconoce en su obra 'El informe. Trabajo intelectual y tristeza burocrática' una lúcida crítica a la deshumanización tecnológica y a la violencia burocrática que afecta al trabajo intelectual contemporáneo

Remedios Zafra
Remedios Zafra V.M.

ABC Córdoba

Córdoba

La escritora e investigadora Remedios Zafra Alcaraz ha sido galardonada con el Premio Nacional de Ensayo 2025 por su obra 'El informe. Trabajo intelectual y tristeza burocrática' (Anagrama), a propuesta del jurado reunido hoy. El galardón, concedido por el Ministerio de Cultura, está ... dotado con 30.000 euros.

