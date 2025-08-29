Córdoba, víctima de los atascos eternos de sus infraestructuras viarias

La inauguración este jueves de la reforma de la avenida de Trassierra es una gran noticia. Pero, si se recuerda que aparecía en el PGOU de 1986, estremecen los plazos que requieren las obras viarias en la capital.

Porque lo sucedido con la remodelación de dicha arteria, importante para mejorar el tráfico en la ciudad, no es ninguna novedad en Córdoba. Los proyectos de este tipo se 'calan' constantemente y les cuesta coger velocidad -si es que la toman-.

Ronda de Poniente

La ejecución de esta importante infraestructura viaria por parte de la Junta también se convirtió en un catálogo de retrasos en su tramitar por los despachos y en su ejecución. La primera piedra llegó en 2001. Hubo que aguardar hasta el 8 de septiembre de 2008 para que el Gobierno regional abriera a la circulación el último tramo. La inversión fue superior a 80 millones para un trazado de seis kilómetros.

Ronda del Marrubial

Un caso práctico de lo que le costó a la capital descorchar un importante tapón de la circulación y los riesgos para la ciudad de hacer por fases las obras. En 2007, la Junta ya tuvo un proyecto para transformarla y ampliar su capacidad de absorción del tráfico. Llegó la gran crisis financiera de 2008 y pasó a mejor vida.

La consejera de Fomento, en la inauguración de la segunda fase de la Ronda del Marrubial á. rodriguez

El Gobierno regional arrancó las obras de la primera etapa finalmente hacia la conclusión de 2017 y se terminaron en febrero de 2019. La segunda fase comenzó en marzo de 2024 y finalizó en junio del presente año. La inversión total fue de 4,1 millones.

Ronda Norte

Otro caso práctico de los problemas que arrastra la capital para cerrar su anillo viario, para el que esta infraestructura es una pieza fundamental. Sólo es realidad el tramo municipal. Sus 2,5 kilómetros se inauguraron en 2021 pero la primera piedra se puso en 2006. Lo iba a acometer una constructora privada a cambio de poder desarrollar un plan residencial. Pero llegó la crisis financiera y en 2008 los trabajos se pararon. El Ayuntamiento tuvo que litigar para ejecutar el aval existente sobre esta actuación y ganó. Las obras regresaron en 2019.

En cuanto a los dos tramos que tiene ejecutar la Junta de la Ronda Norte, tiene ya adjudicada la primera fase con la vista puesta en que arranque en octubre. El inicio de las obras llegará tras 14 años de espera. La Junta, con el PP al frente, rescató el proyecto que dormía el olvido con el PSOE.

Habrá que ver si en el calendario impacta el hallazgo de importantes restos arqueológicos en su trazado. El coste será de 29,6 millones para hacer 722 metros de viario. La segunda fase, de 1,6 kilómetros, es una total incógnita en cuanto a coste -dados los elevados fondos que requerirá, pues parte de su trazado irá soterrado- y plazos.

Variante Oeste

Otra de las piezas necesarias para que se complete el anillo viario de la capital son los 2,5 kilómetros de la segunda fase de la Variante Oeste (de la N-431 a la A-341). La capital aguarda su ejecución por parte del Gobierno central desde 2011, cuando destinó 83,3 millones al primer tramo, de aproximadamente seis kilómetros. Su construcción es muy importante para la ciudad: para aumentar su potencial para el transporte de mercancías -dará al parque logístico de la Junta salida directa a la A-4- y desviar el tráfico pesado del núcleo principal de la urbe.

Tras una constante insistencia de la Junta -debe pagar una parte del proyecto-, el Ministerio de Transportes anunció en julio de 2024 que la desbloqueaba. Se acaba de licitar la actualización del proyecto, necesaria tras su parálisis de casi tres lustros -tiene un presupuesto de 2,3 millones y un plazo de ejecución de dos años-. En el mejor escenario, no estaría hasta el segundo semestre de 2027. El coste calculado de la obra será de 42 millones.

La A-81 en Córdoba

La jubilación de la N-432 y el nacimiento de la futura A-81 -habrá que ver qué parte en nuestra provincia acaba siendo una autovía, porque para la entrada desde Badajoz el Gobierno ya ha dicho que sólo hará una nueva carretera y, dependiendo de su uso, se podría convertir después, sin plazo, en una vía de alta capacidad- tiene dos tramos que afectarán a la capital: Espiel-Córdoba y desde nuestra urbe a Pinos Puente (Granada).

Como el otro trazado que pasará por nuestra provincia (Badajoz-Espiel), los dos citados viven en un perpetuo atasco en los despachos del Ministerio de Transportes, que se prolonga desde 2011 -es decir, con el PP y con el PSOE en el Gobierno-. Lo único que circula por este proyecto son estudios informativos y declaraciones de impacto ambiental favorables o negativas.

Variante Sur

Tiene pinta de ir a ser una eterna vía a ninguna parte. Cuando se hizo la A-4 con las urgencias del emblemático 1992 se apostó por una ronda sur al borde del Sector Sur y la Fuensanta, con la promesa de ejecutar un itinerario más alejado con posterioridad. En el PGOU de la capital de 2001 aparece esa alternativa. Es la Variante Sur: arrancaría de la Cuesta del Espino y pasaría por la zona de la Ciudad de Mercedes (junto a la Carretera de Granada).

El Ayuntamiento viene pidiéndosela al Ministerio de Transportes. En 2022, por ejemplo, la reclamaba para alejar del Sector Sur y la Fuensanta hasta 30.000 vehículos al día.