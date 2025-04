Monterrubio, «optimista» con los fichajes del Córdoba CF en invierno

El Córdoba CF ha presentado este miércoles a su primer fichaje de invierno de esta temporada 2024-2025, Jon Magunazelaia. En ella, el CEO del club, Antonio Fernández Monterrubio, ha avanzado que está «optimista» de cara a que se vayan a cumplir los deseos de los fichajes del equipo en invierno y también ha revelado el nuevo capital social del club: será de algo más de 5 millones de euros. Por su parte, el director deportivo cordobesista, Juan Gutiérrez 'Juanito', ha destacado que están «tranquilos» mientras el mercado de enero se mueve lento.

Monterrubio aseguró que «estamos optimistas» con los posibles fichajes de invierno. De hecho, confirmó que «alguno» de los que han sido publicados en los medios de comunicación, como los ejemplos de Dotor y Alberto, que «están encima de la mesa». El CEO ha explicado que «estamos barajando» diferentes opciones, pero que unas opciones «aparecen y desaparecen», aunque ha finalizado que «hasta aquí puedo leer; no podemos comentar porque nos perjudica confirmar o desmentir» nombres.

Monterrubio ha despejado también las dudas sobre el nuevo capital social. «No nos lo han notificado oficialmente, pero va a estar por encima de 5 millones, que era la cantidad prevista» y ha vuelto a explicar que «tenemos que hacerlo antes del 30 de junio».

Sobre la evolución del límite salarial, el máximo dirigente del club ha detallado que «está siempre en movimiento, ha vuelto a modificarse y creceremos» respecto al de verano.

No ha querido entrar en muchos más detalles sobre la renovación de Antonio Casas. «Estamos manteniendo conversaciones con Antonio y con otros jugadores» para la renovación y «ojalá podamos tener conversaciones pronto; hablamos con su representante».

Director deportivo: «Hay nombres que no sueño ni yo»

Por su parte, el director deportivo del Córdoba ha señalado que «hay nombres que no me atrevo a soñar ni yo», aunque «tenemos muy presente desde hace tiempo» como ha pasado con Maguna. Sobre la lentitud del mercado a nivel general, ha señalado que «a todos nos gustaría, hacer lo que ha pasado con Jon; siempre es lo ideal, que venga lo antes posible, pero el mercado de enero no siempre es lo ideal y no ofrece tantas opciones como en verano».

Juanito ha destacado que «nosotros estamos tranquilos, porque nos fuimos al parón con buenas sensaciones, quizás mejores de lo esperado y el valor de la plantilla se ha incrementado», a pesar de ser «la segunda plantilla más joven de Segunda», pero ha insistido en que el objetivo «es intentar hacer lo antes posible los 50 puntos».

Sobre Magunazelaia, ha apuntado que «la comisión deportiva la formamos más gente, lo conozco de toda su etapa: desde el estilo de Xabi Alonso en el filial. Es versátil, tiene gol y ha jugado. Lo teníamos en el radar desde hace tiempo, pero el año pasado era imposible».

Magunazelaia, durante su presentación este miércoles en el Córdoba CF Valerio merino

Por último, Jon Magunazelaia ha explicado que se decidió por «el Córdoba porque tiene un estilo muy parecido al mío, se parecen a mí, es presionar alto y jugar en campo contrario; tomé la mejor decisión para mí y espero que sea también para el Córdoba». Podría debutar ante el Almería, este domingo a las 14.00 horas en El Arcángel.

El atacante ha apuntado que «hay que agradecerle a Juanito que haya puesto tanto interés, hace que quieras estar aquí». Ha explicado cómo conocía al Córdoba: «Mi cuadrilla somos de Eibar, somos un poco frikis, jugamos al Fantasy y eso te obliga a ver partidos; gracias al Eibar seguimos la Segunda División».

Sobre su posición ideal, Maguna ha señalado que «en todas las que esté cerca del delantero, cerca del área; me gusta ser mediapunta o empezar por la izquierda y acercarme hacia dentro».

