José Antonio Martínez, primera salida en el Córdoba CF

El Córdoba no dejó pasar ni 24 horas desde el encuentro ante el Castellón para anunciar la primera salida de la plantilla blanquiverde en el mercado invernal. Un movimiento sorprendente que llega desde el central. Cuando todas las miradas apuntaban a Adri Lapeña (con una oferta en firme del CSKA de Sofía), el club comunicó la salida de José Antonio Martínez un año después de su llegada en el mercado invernal.

En un escueto comunicado, el Córdoba informó que «el club cordobesista y José Antonio Martínez han alcanzado un acuerdo para la salida del central onubense en este mercado invernal». Así pues, desde la entidad agradecen «su esfuerzo e implicación durante su etapa cordobesista, tanto dentro como fuera del campo, y le deseamos la mayor de las suertes en sus futuros retos profesionales».

Sin más explicaciones, el Córdoba dice adiós a unos de sus capitanes aunque con poco peso sobre el campo. Las continuas lesiones del central y sus problemas físicos pueden haber condicionado una salida sorprendente para la afición. El propio Iván Ania ya mostró su malestar ante las continuas recaídas del central, que nunca ha podido ser regular sobre el terreno de juego. Cuando las lesiones le han respetado, ha demostrado ser un central con nivel de sobra para la categoría de plata, pero la exigencia física de la Segunda División le ha pasado factura.

Un central menos para Iván Ania que tendrá que reforzar más si cabe ese puesto en el mercado invernal al que le restan menos de quince días. Tal y como avanzó ABC Córdoba la pasada semana, uno de los elegidos es el central Mati Barzic. El defensa sub 23 del Elche podría desembarcar en la entidad cordobesista en los próximos días para reforzar la posición más mermada de la plantilla. Martínez deja de ser cordobesista y no será la única salida en el club en el mercado de invierno.

La salida de Martínez puede abrir un escenario totalmente distinto en la recta final del mercado de invierno para los intereses blanquiverdes. El Córdoba a día de hoy solo cuenta con un central con confianza plena para ser titular: Xavi Sintes. Marvel deja muchas dudas cada vez que se posiciona en el eje de la zaga, Mati Barboza ha recaído de su lesión pese a haber renovado y Lapeña cuenta con una oferta búlgara, que el club está sopesando. Por tanto, la entidad puede acometer dos fichajes en el eje de la zaga, que cambiará por completo el esquema para la segunda vuelta.

Martínez llegó el año pasado en mercado invernal como el recambio de Gudelj, que se tuvo que retirar de los terrenos de juego por su dolencia cardiaca. Con 30 años, llegó procedente del Dallas, de Estados Unidos. Pero estuvo cuatro meses sin competir hasta que aterrizó en el Córdoba, donde coincidió de nuevo con Antonio Fernández Monterrubio, de su anterior etapa en Granada. Llegó para ayudar al Córdoba en su camino a Segunda División, que finalmente consiguió, pero su participación fue residual en el equipo que dirige Iván Ania.

En 32 partidos de liga entre Primera Federación y play off de ascenso, Martínez solo participó en ocho. Y solo en tres logró completar los 90 minutos. Esta temporada, deja el listón en 12 partidos. Empezó fuerte, pero pronto se alejó de los terrenos de juego hasta pasar más tiempo en la enfermería blanquiverde. En diciembre, ilusionó de nuevo a la afición con una gran recta final de año, junto a Xavi Sintes en el eje de la zaga e incluso marcó su primer gol en Oviedo. El mismo partido donde se volvió a lesionar y no ha contado en los dos primeros encuentros del 2025.

Una salida inesperada porque su nombre no entraba entre los candidatos a salir del Córdoba en invierno. Uno de los motivos principales es que la plantilla no cuenta con demasiados recursos en defensa. La salida de Martínez presagia que habrá movimiento en los despachos de El Arcángel. De momento, se han incorporado dos jugadores (Jon Magunazelaia y Alberto del Moral) y una salida, la de Martínez. No será la única pues la dirección deportiva ya confirmó que algunos jugadores saldrán en los próximos días.