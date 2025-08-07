Horario y dónde ver el Cádiz - Córdoba CF

El Córdoba CF entra en la recta final de la pretemporada y este sábado afrontará su último compromiso amistoso en el Trofeo Carranza frente al Cádiz CF. El encuentro se disputará en el Estadio Nuevo Mirandilla , a partir de las 21.45 horas, en una cita que permitirá al cuerpo técnico seguir con la puesta a punto antes del comienzo liguero, que será el próximo 18 de agosto frente al Sporting de Gijón.

El prestigioso torneo será retransmitido en Plaiz, la plataforma online televisiva del Cádiz CF. La visualización será totalmente gratuita, aunque habrá que realizar un previo registro en la plataforma. Los aficionados que así lo deseen, pueden entrar a través de la página web oficial del conjunto amarillo, ahí podrán realizar su registro para ver el encuentro.

Este será el último ensayo del verano para el Córdoba CF, que se medirá a un Cádiz CF que ha incorporado a grandes jugadores a sus filas durante este verano. Uno de ellos es el excordobesista Yussi Diarra que se incorporó a la disciplina amarilla la pasada semana tras el ejecutar su traspaso procedente del CD Tenerife. También resaltan los nombre de Suso o Sergio Ortuño. Los gaditanos se volverán a enfrentar a los de Iván Ania en competición ligera las jornadas 16 y 34.

El partido servirá además para seguir observando el rendimiento de las nuevas incorporaciones y para ver la evolución de los futbolistas antes de la primera jornada de liga, que será el próximo lunes 18 de agosto frente al Sporting de Gijón. Los de Iván Ania tendrán algo más de una semana de preparación tras el Trofeo Carranza antes de medir fuerzas en su primer envite oficial.