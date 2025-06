Así son los fichajes que ha hecho el Córdoba CF hasta ahora

El Córdoba ha comenzado con paso firme su planificación deportiva para la próxima temporada. A falta de semanas para que se abra oficialmente el mercado de fichajes en julio, el club blanquiverde ya ha asegurado la incorporación de seis nuevos jugadores más allá de las renovaciones que también ha llevado a cabo. Esta estrategia de adelantarse al mercado refleja la determinación de la dirección deportiva por construir un bloque sólido desde el inicio de la pretemporada.

Quizás, el fichaje más ilusionante para el cordobesismo fue el primero en llegar. A los pocos días del último partido de liga ante el Albacete, el Córdoba hizo oficial la llegada de Sergi Guardiola. Un delantero, de 34 años, que ya sabe lo que es vestir la blanquiverde. Es uno de los mejores puntas que han pasado por El Arcángel y se fue de ahí con 24 goles en una temporada. Cifras a las que nunca ha llegado luego. Ahora, vuelve para aportar pólvora a un Córdoba con mucha llegada, pero poco atino de cara a puerta. Experiencia contrastada, aunque la edad juega en su contra.

El Córdoba también hizo oficial algunas incorporaciones cerradas desde hace tiempo como la de Dalisson. El atacante brasileño de 25 años procede del Pontevedra, donde despuntó la pasada temporada en Segunda Federación. Una perla de la cuarta categoría del fútbol español que tendrá en El Arcángel su primera oportunidad en el fútbol profesional. Con técnica, velocidad y capacidad para el desequilibrio, Dalisson es una de las grandes apuestas de la comisión deportiva, que busca firmar gente joven con margen de crecimiento en un futuro casi inmediato.

La comisión deportiva también decidió dar una oportunidad en el fútbol profesional a otro exblanquiverde como Adri Fuentes. Estuvo en el Córdoba hace tres años en Segunda RFEF y vuelve al club blanquiverde tras destacar sobradamente en las filas del Tarazona en Primera RFEF. Se ha ganado la oportunidad de jugar en Segunda con 28 años y 16 goles en la categoría de bronce. Además, destaca por su polivalencia en las tres posiciones de arriba y su poderío físico, como pocos en la plantilla a día de hoy. Una apuesta más, aunque con algo más de base al venir de una categoría inferior.

Tras un intenso primer arranque en el mercado de fichajes, el Córdoba se encargó también de asegurar el futuro de Rubén Alves. El central brasileño estuvo cedido en El Arcángel los últimos seis meses procedente del Tenerife. Su buen rendimiento, ligado al descenso del club insular a Primera RFEF, ha facilitado su llegada en propiedad al Córdoba. Firma por tres años tras seis meses en los que ha sido capitán indiscutible en defensa. Un central de 30 años con experiencia en la categoría que le dará un salto de calidad a la plantilla de cara a la próxima temporada, donde se pretende pelear por la parte alta de la tabla.

La comisión deportiva apuesta por el regreso de algunos exblanquiverdes como Sergi Guardiola, Rubén Alves y Adri Fuentes

Para la banda izquierda, el Córdoba puso también sus ojos en Juan María Alcedo, del Albacete. Firmó finalmente por una temporada para competir junto a Calderón en el lateral. Un jugador consagrado en Segunda a sus 24 años con más de 80 partidos en el fútbol profesional en tres temporadas. Además, con clara vocación ofensiva de los que le gustan a Iván Ania. Un lateral casi reconvertido a carrilero que aportará en ambas áreas. La plantilla contará con dos jugadores de banda izquierda por primera vez en muchos años, lo que aumentará la competencia interna.

El último en llegar fue Mariano Carmona. Otra apuesta arriesgada por parte de la comisión deportiva. Un extremo de 24 años que llega procedente del Coria extremeño donde marcó 13 goles en 30 partidos la pasada temporada. Sin embargo, su futuro no está totalmente vinculado al primer equipo. Tendrá que demostrar su potencial en pretemporada para ganarse la confianza de Iván Ania y así poder quedarse en Segunda División. Podría ser un complemento perfecto para un Carracedo asentado por completo en el once. El Córdoba ha querido nutrirse de gente joven aunque no ha desestimado la opción de traer más veteranos.

Desde que Monterrubio llegó al Córdoba hace dos años, la hoja de ruta a seguir por la comisión deportiva ha sido la misma. El club quiere jugadores jóvenes, con piernas y músculo para afrontar una larga e intensa temporada en Segunda División. Por ello, en las dos últimas temporadas, la juventud ha primado por encima del grupo haciendo que jugadores con apenas 30 años como Albarrán o Rubén Alves sean los veteranos.

Monterrubio fue claro al decir que el Córdoba busca perfiles de jugadores. Uno de los objetivos de la comisión deportiva es encajar todas las piezas dentro de un vestuario liderado por Iván Ania. El buen ambiente dentro de la plantilla es clave para mantener un proyecto a largo plazo que encima quiera dar un salto de calidad de cara a la próxima temporada.

De los seis fichajes que ha hecho el Córdoba este verano de momento, la mitad son debutantes en la categoría porque llegan con ganas de aprovechar la oportunidad en el fútbol profesional. El resto, jugadores veteranos ya consagrados que pueden dar estabilidad al equipo en una categoría cada vez más frenética, con mucha competencia cada temporada.