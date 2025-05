El ex director financiero del Córdoba CF SAD, se exculpa: «Sólo era administrativo; no me he apropiado de nada»

La segunda parte de la undécima sesión del 'caso saqueo' del Córdoba CF ha estado dedicada este jueves a la declaración de cuatro de los cinco acusados. Sólo ha quedado pendiente, precisamente, la del expresidente del club cordobesista Jesús León (la Fiscalía le pide 9 años y medio de prisión) por la posible comisión de cuatro delitos: administración desleal, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales. Su declaración, que ha confirmado el propio montoreño, se realizará el lunes.

Por su parte, la expresidenta de la Fundación del Córdoba CF SAD y su esposa, Isabel Madueño, a la que le solicitan dos años y medio de cárcel, se ha acogido a su derecho a no declarar. Ha sido la única acusada que ha hecho uso de esta facultad.

Mientras, el director financiero del Córdoba ha declarado y ha contestado a todas las partes. F. L. V., al que solicitan seis años y medio de pena privativa de libertad, ha explicado que «aunque tenía contrato como director financiero» del club desde agosto de 2019 sólo era «administrativo del grupo 3». En su declaración también ha señalado que «no me he apropiado de nada» de las salidas de dinero del club a las empresas de León, de las que ocupó el mismo cargo de responsable de administración de Grucal Infraestructuras desde mayo de 2014 hasta junio de 2019. Además, ha añadido que «mientras estuve allí (en el Córdoba) no cobré un céntimo. Porque no cobraba nadie, no iba a cobrar yo. Después del despido, cobré las nóminas de mi trabajo» a través del administrador concursal.

El director financiero del Córdoba CF, en su defensa, ha señalado que todas las transferencias con salidas de dinero del club a las empresas de Jesús León, especialmente la de los préstamos, que aparecen en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal «no las realizó» porque «no estaba todavía en el club», ya que su incorporación llegó en fechas posteriores a las citadas transferencias. La Fiscalía sostiene que no se han devuelto 206.000 euros de esos préstamos a la entidad blanquiverde, pero F. L. V. ha declarado que «está todo saldado», puesto que, según su versión, «a las transferencias de devoluciones y otras compensaciones» también se une que se usó como parte del pago de devolución «la entrega de un vehículo (Porsche) y la cesión al Córdoba de un derecho de cobro que tenía Grucal sobre un tercero».

La clave de la adenda

Sobre la adenda del millón de euros, el director financiero ha apuntado que «el original» de la adenda que justificaría la indemnización del club a Grucal por la no ejecución de la Ciudad Deportiva «nunca lo veo», y que «lo único que veo posteriormente es un documento escaneado» de la supuesta adenda. También ha explicado el circuito de esa posible adenda: «Me dice Jesús León que ha recibido un documento de Carlos González por un acuerdo de indemnización. Me explica que lo tenemos que devolver y llevar al club para que González lo firme. Me lo da en una carpeta. Yo no la abrí. Andrés Delgado me recibe en el club. Parecía que estaba esperando». Sin embargo, ha reconocido que tras ese trámite nunca regresó con el documento firmado.

F. L. V. ha reconocido, por otra parte, que sí firmó el contrato de prestación de servicios de gestión del Grucal al Córdoba, lo que se conoce por los salarios del presidente León. En este caso, ha dicho que lo hizo «porque me dijeron que lo firmara porque Jesús no podía firmarlo dos veces» por el club y por Grucal. En este caso, dijo que «no fue una imposición», pero que lo hizo «porque me explicaron que era un copia y pega de un contrato igual de otros presidentes». Aunque ha defendido que «nunca» tuvo poderes de Aglomerados, Grucal o el Córdoba, ha señalado que esta firma la hizo a título «de mandatario verbal».

Igualmente, el director financiero del Córdoba CF ha sostenido que «nunca» tuvo «capacidad» para realizar «transferencias» del club, ni las claves bancarias ni «siquiera claves de consulta» de las cuentas de la entidad. También ha admitido que fue consejero del Córdoba, pero que su función se limitó a «ir a los partidos», ya que la gestión estaba totalmente controlada por León.

Los hermanos

Por otra parte, también han declarado los dos hermanos de Jesús León imputados en esta causa. El primero en hacerlo ha sido J. M. L., al que le solicitan una indemnización de 60.000 euros por una operación entre el Córdoba y su empresa Argonsa. Ha contestado a todas las partes. De hecho, ha defendido que su empresa le prestó a través «de dos transferencias de 30.000 euros a Aglomerados» esos 60.000 euros. Y que tres días más tarde «recibí la devolución de Aglomerados Córdoba en un mismo pago» de ese dinero.

Este hermano de León ha señalado que, más allá de esa operación con el Córdoba, «desde el 2015 hasta el 2020 he prestado, cuando mi hermano (Jesús) me lo ha pedido, cuando he podido y siempre me ha devuelto, unos 500.000 euros», y ha ratificado que «sí», que «siempre que podía le prestaba» dinero. Sobre sus operaciones con el club, ha explicado que obtuvo un beneficio «cero», sino que «más bien tuve un perjuicio», pero que hizo la transferencia de 60.000 euros porque «era mi hermano y como hermano, le ayudé».

También ha prestado declaración el otro hermano de León, I. L, al que le solicitan cuatro años y medio de prisión. En este caso, sólo ha contestado a su letrado y una pregunta del tribunal. Ha defendido inicialmente que sus empresas, Mencia Projects y TecnoGlobal, realizaron diferentes obras en el estadio como «el foso perimetral, el parking y servicios de lavandería».

Según su versión del circuito, el dinero que salía del Córdoba a las cuentas de sus empresas lo sacaba «íntegramente» inmediatamente «en efectivo» del banco, lo entregaba en el club al entonces director financiero «Teo Brea» y éste se encargaba de pagar «a los jugadores», y ha concluido que «no hay nada que yo me quedara».

Ha justificado esta operativa en que «me pidió mi hermano Jesús que le hiciera ese favor al club. Estaba todo destinado a pagar a los jugadores. Si no cobraban, se negaban a prestar sus servicios. En ningún momento me planteé que estuviera realizando un delito. Entendí que le hacía un favor y que estaba ayudando a salvarse al Córdoba; no creo que hiciera nada malo».

I. L. ha señalado que tuvo «una inspección» de Hacienda para el IVA «porque no podía tener facturas que soportaran esos ingresos». El hermano de León ha añadido que a los futbolistas «le dieron los pagarés como garantía de cobrar el metálico; si no cobraron los pagarés es porque cobraron el metálico».

Este hermano del expresidente del Córdoba ha finalizado que «ni mi hermano (Jesús) ni yo nos hemos apropiado de ningún céntimo» del club, ya que «tengo 56 años. Soy empresario desde lo 26. No he tenido reclamación de cantidad nunca. Él jamás me hubiera pedido que cometiera un delito. Y tampoco lo hubiera aceptado si me lo hubiera propuesto».

Sobre la pregunta del tribunal de por qué devolvió otros 90.000 euros sin que el club se lo pidiera, ha señalado que «no me daban solución a los problemas fiscales que tenía. Como tenía 90.000 (del club), se los devolví» para evitar más problemas.

