El Córdoba hace oficial la salida de Álex Sala y el centrocampista ya 'parla' en italiano: «¡Forza Lecce!»

El Córdoba CF ha dado este domingo, en un comunicado, oficialidad a la salida de Álex Sala de la plantilla. Era lo que restaba porque desde hace un par de días era más que conocido que el futbolista militaría en el Lecce, de la serie A italiana.

El conjunto blanquiverde ha anunciado que ha alcanzado «un acuerdo» con esta escuadra transalpina para el traspaso del centrocampista después de que hubiera habido malestar en la entidad ribereña por la gestión de la venta del futbolista. Ello se debió a que el Lecce unilateralmente hizo pública la operación.

El Córdoba recuerda que el futbolista tenía contrato hasta el 30 de junio de 2026, pero con este traspado «cierra así su etapa en nuestra entidad tras dos temporadas vistiendo la blanquiverde».

Desde el club, se ha querido «agradecer a Álex su compromiso y entrega durante su etapa en el club, así como su valiosa aportación para alcanzar los objetivos marcados». «Le deseamos el mayor de los éxitos en su nueva aventura deportiva», finaliza el comunicado. El centrocampista, tras su buena temporada en Segunda, estaba en todas las quinielas para abandonar la plantilla. Sale de la plantilla tras haber disputado más de 70 partidos.

El Lecce, en sus redes sociales, acaba de hacer pública también la oficialidad de la operación: «Anuncia la adquisición definitiva de los derechos deportivos de Álex Sala, procedente del Córdoba CF«. «El centrocampista español, nacido en 2001, que ha elegido el 6 como dorsal, ha firmado un contrato de tres años con opción a dos más», señala el club. Además, el centrocampista ha empezado a manejarse con el italiano y ha lanzado sus primeras palabras a su nueva hinchada: «Ci vediamo allo stadio. ¡Forza Lecce!»

