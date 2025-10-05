El Córdoba CF agua las Fiestas del Pilar al Zaragoza (0-1)

Se ha hecho de esperar, pero el Córdoba CF ha logrado el primer triunfo a domicilio ante el Zaragoza. En un partido que en tónicas generales fue algo insulso, los blanquiverdes sacaron petróleo por medio de un saque de esquina de Dalisson en la segunda mitad. Su envío adoptó mucha curva y sorprendió a un Saidu que anotó en propia puerta. Con el objetivo de amarrar la victoria, la zaga cordobesista se mostró solvente y denegó cualquier arremetida local para cerrar el duelo.

Para esta nueva cita, Iván Ania sacó varias novedades destacables dentro de su once inicial. En la portería se mantuvo Iker Álvarez antes de su posible convocatoria con la selección de Andorra, pero la más destacable fue la primera titularidad de Adrián Fuentes por Sergi Guardiola en la punta del ataque. En la sala de máquinas, Dani Requena relevó a Pedro Ortiz y la mediapunta la ocupó Jacobo que volvió al once tras su partido de sanción. Curiosamente,Dalisson empezó desde el costado izquierdo Kevin Medina jugó a banda cambiada en sustitución de Carracedo.

El partido comenzó con un Córdoba valiente, logrando que Tachi viera la primera amarilla del partido en el minuto 4. Jacobo probó fortuna tras esta infracción y su lanzamiento se marchó por muy poco. Uno de los protagonistas inesperados en este comienzo de partido fueron las fuertes rachas de viento que propiciaron que fuera muy complicado realizar pases en largo.

Comienzo con más protagonismo maño

Tuvo rachas de poco fútbol en el inicio, pero el Zaragoza tuvo las mejores ocasiones tras forzar la amarilla a Rubén Alves y Vilarrasa. En una de estas infracciones, Iker Álvarez sacó abajo un balón que se envenenó en demasía. Adrián Fuentes era el activo cordobesista con más presencia dentro del campo, destacando un remate de cabeza que se marchó por arriba pasado el primer cuarto de hora. Justo después de esta acción, Dani Gómez le ganó las espaldas a la zaga del Córdoba en una veloz internada, pero pecó de generosidad en el último pase y Cuenca no fue capaz de aprovechar esta gran ocasión.

A pesar de estar el conjunto zaragocista volcado en el área rival, hasta ese momento los pupilos de Iván Ania fueron bastantes solventes a la hora de frenar estas arremetidas. Ahora solo quedaba dar claridad al juego blanquiverde en la parcela ofensiva.

Dani Requena e Isma Ruiz motivaron a que su equipo tuviera mayor posesión del balón, pero la imprecisión y la falta de ideas entre ambas escuadras fue la nota predominante en la primera media hora de partido.

Una gran mejoría en este partido fue el mejor posicionamiento a la hora de defender jugadas a balón parado, acción por la que encajaron el gol ante la Real Sociedad B, Con las dos medulares inoperantes, la primera parte finalizó en un partido insulso y que todavía necesitaba abrirse pasados los cuarenta y cinco minutos. El Zaragoza tuvo ocasiones más peligrosas, pero su falta de precisión y el buen hacer de la defensa blanquiverde fueron trámite suficiente para mantener las tablas.

Aunque no suele ser lo habitual, Iván Ania no realizó cambios tras el descanso confiando en una reacción por parte de los suyos. Vilarrasa propició el primer susto al no despejar bien un balón bombeado, pero Rubén Alves despejó de rebote el centro de Dani Gómez. Poco después, el de Granollers casi se marcha expulsado por doble amarilla al cortar un balón con la mano.

Gol y un gran ejercicio de solidez defensiva

Su actuación no le gustó al preparador ovetense que le sustituyó al instante por Marcelo Timorán que cierra una gran semana tras renovar con el Córdoba y ser convocado con la selección absoluta de Bolivia. Su ímpetu nada más salir le costó una amarilla, pero le ofreció más nervio a la banda izquierda.

Dalisson empezó a activarse en el encuentro y casi adelanta a los suyos con un gran latigazo desde dentro del área. Este remate no fue capaz de blocarlo Andrada y Rubén Alves casi pesca en aguas revueltas. Al igual que la primera parte, Zaragoza y Córdoba eran incapaces de llegar a línea de fondo, aunque la sensación era de que en cualquier error el gol podría caer de cualquier lado, y así fue. Dalisson botó un córner desde el flanco izquierdo, tomando una curva muy peligrosa e introduciéndose en la portería tras rebotar en Saidu (0-1, min. 67).

Este tanto encendió a los maños, que se volcaron en el área cordobesa en busca de la igualada. Lo intentaron principalmente por la vía aérea, pero Rubén Alves y Fomeyem se mostraron inexpugnables. En busca de dar aire a su equipo en el último cuarto de hora, Guardiola y Diego Bri salieron de refresco por Kevin Medina y Adrián Fuentes por el esfuerzo realizado.

Los blanquiverdes supieron llevar al partido a su terreno. No propusieron mucho, pero le denegaron el tener el esférico a un Zaragoza que tampoco hizo grandes méritos para recuperarlo. Con el partido algo trabado, en el minuto 83 se agotaron las ventanas de cambio con la entrada de Alberto Del Moral por Dalisson.

En ese entonces, los nervios se apoderaron del conjunto zaragocista que vieron como Saidu dejaba a los suyos con 10 tras ver la segunda amarilla. Esta acción fue muy protestada por Gabi Fernández que también se marchó a vestuarios por doble cartulina. Aunque el panorama estaba en contra del Zaragoza, la tuvo en el último minuto dentro del área, pero el remate del delantero local se marchó fuera del Ibercaja Estadio en la última ocasión del partido.

FICHA TÉCNICA Real Zaragoza - Córdoba CF Real Zaragoza: Andrada, Tasende (Soberón, min. 79), Insua, Tachi, Gómez (Bazdar, min. 70), Guti, Francho, Sebas Moyano (Sans, min. 58), Cuenca (Valery, min. 58), Paul y Saidu (Kodro, min. 70) Córdoba CF: Iker Álvarez, Vilarrasa (Marcelo, min. 55), Isma Ruiz, Requena, Fomeyem, Fuentes (Guardiola, min. 75), Rubén Alves, Carlos Isaac, Jacobo, Dalisson (Alberto Del Moral, min. 82) y Kevin Medina (Bri, min. 75) Goles: 0-1, min. 67: p.p. Árbitro: Rafael Sánchez (Comité murciano): Amonestó a los locales Gómez, Tachi, Andrada y Guti; y a los visitantes Vilarrasa, Rubén Alves, Marcelo, Guardiola y Requena. Expulsó por doble amarilla a Paul y al entrenador Gabi Incidencia: Partido correspondiente a la octava jornada de la Liga Hypermotion 25-26 disputado en el Ibercaja Estadio ante 15.808 aficionados