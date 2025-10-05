Aprobados y suspensos en el Córdoba CF tras la victoria ante el Zaragoza

El encuentro entre el Córdoba CF y el Real Zaragoza no dejó precisamente muchas ocasiones, pero un centro de Dalisson que se transformó en un autogol fue trámite suficiente para llevarse el partido y sumar el primer triunfo a domicilio y oxigenar a los blanquiverdes en la clasificación.

Tras una primera parte con algo más de protagonismo para los maños, la escuadra cordobesista supo defenderse bien ante el poco peligro que generaban los locales. En la segunda mitad hubo una breve reacción por parte de los pupilos de Iván Ania, transformándose en el tanto de la victoria. Con un Zaragoza más volcado en el área rival, el Córdoba supo sufrir y llevarse los tres puntos.

Iker Álvarez (8). Portería a cero y salvador en la primera parte. Firme y solvente ante los numerosos balones aéreos que recibió

Ignasi Vilarrasa (2). Superado. Tras una primera parte decente, en la segunda mitad un error suyo casi se traduce en un tanto del Zaragoza, además, le perdonaron la roja y se marchó sustituido al instante

Carlos Isaac (5). Correcto. No fue su partido más brillante, pero supo poner el cerrojo a su banda y aportar un ataque

Rubén Alves (7). Buenas sensaciones. A pesar de no realizar el primer entreno semanal, el central se mostró muy solvente y aguantó bien los noventa minutos.

Fomeyem (7). Muro. Poco se le puede aquejar al camerunés que ya empieza a mejorar con la conducción con el balón, su punto debil.

Isma Ruiz (6). Esfuerzo. Aunque no estuvo preciso a la hora de hilar varios pases en la primera mitad, su capacidad de abarcar terreno le agradeció el Córdoba en los últimos minutos.

Requena (7). Buena actuación. Estuvo muy activo en los primeros compases en el ataque, pero fue clave para oxigenar el balón cuando el Zaragoza se volcó a la ofensiva.

Kevin Medina (5). Suficiente. Jugó a banda cambiada y no se mostró del todo cómodo, pero sigue dando pinceladas de su gran verticalidad.

Jacobo (7). Necesario. Su descaro y peligro a balón parado se echaron en falta en el encuentro ante la Real Sociedad B.

Dalisson (6). Protagonizó el gol. Sumó su primera titularidad, pero se le vio algo nervioso y fallón a la hora de atacar.

Fuentes (3). De más a menos. Empezó siendo uno de los jugadores más enérgicos, pero se fue diluyendo con el paso de los minutos.

Suplentes

Marcelo (5). Debut con el primer equipo. Entró por Vilarrasa y salió pasado de revoluciones al ver una amarilla, pero se recompuso y firmó un final de partido decente a pesar de su corta edad.

Guardiola (4). Poca reacción. Saltó al partido desde el banquillo pero no le añadió mordiente al ataque del equipo

Diego Bri (5). Trabajador. Con un Córdoba más defensivo, supo efectuar su papel a la hora de frenar el peligro desde su banda

Alberto del Moral (-). Sin tiempo