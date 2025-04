El Córdoba CF tira de orgullo ante el Levante en un partido con final épico (2-2)

El Córdoba rescató un punto in extremis en un partido con final épico, no apto para todos los corazones. El gol de Rubén Alves en el minuto 96 del encuentro desató la euforia cordobesista y mantiene viva la llama del play off por el momento. Pese a una mejor efectividad del Levante, los de Ania lograron tirar de honor para no salirse del partido y rescatar un empate sufrido.

Iván Ania finalmente hizo dos cambios con respecto al once de la pasada jornada en La Rosaleda. Pedro Ortiz fue el elegido para formar parte del trivote en el centro del campo con Álex Sala e Isma Ruiz como piezas inamovibles. Por otro lado, Casas recupera la titularidad después tres semanas desde el banquillo. Obolskii agotó su crédito y tuvo que esperar desde el banquillo.

No tuvieron brillo los primeros compases del encuentro. Ambos equipos intentaron tomar la medida del otro para ver cuál iba a ser el curso del encuentro. Pasaron los primeros minutos en un estadio con buena entrada pese a ser viernes. La ilusión por entrar en el play off seguía latente en El Arcángel. El Córdoba mostró al principio una cierta seguridad defensiva, no dejó al Levante atacar el área rival. Poco duró pues el partido empezó a romperse al cuarto de hora con ambos equipos intentando hacer daño. Solo que las armas del Levante si llevaban peligro.

La primera llegada blanquiverde tuvo el nombre de Álex Sala con un disparo desde la frontal que se marchó excesivamente alto. Y el Levante, en la primera clara que tuvo, marcó el primero. Brugué finalizó con calidad una recuperación en el campo del Córdoba tras pérdida de Carracedo. Después de llevarse todos los rechaces, adelantó a los suyos dejando frío a El Arcángel (0-1, min. 16). Una vez más, la contundencia del cuadro blanquiverde brillaba por su ausencia.

El Córdoba aún así tuvo ocasiones (y claras) para empatar la contienda. Apretó el equipo de Iván Ania para reponerse del gol granota y Antonio Casas estrelló el balón en el larguero (min. 25). Buenos minutos del rambleño en su regreso a la titularidad. Lo intentó una y otra vez el Córdoba y tuvo otra ocasión igual de clara de la mano de Albarrán. El lateral recogió el rechace de una jugada trabada en el área rival y lanzó un disparo a bocajarro que Andrés Fernández taponó de forma casi milagrosa.

No se iba a quedar el Levante de brazos cruzados. Morales entró por la banda derecha para dejar un disparo que se marchó alto y Carracedo tuvo que ir al suelo para cortar una contra casi letal del Levante, con Carlos Álvarez rumbo a la portería de Carlos Marín. La sensación era que el equipo de Julián Calero generaba peligro con muy poco y el Córdoba necesita muchas ocasiones para marcar. El cuento de nunca acabar en la segunda vuelta blanquiverde. Casas y Jacobo cerraron la primera mitad con dos disparos. Uno desviado a la derecha y otro desde lejos, casi imposible.

Debut de Corbo

La segunda mitad comenzó con un cambio repentino. Xavi Sintes se marchó al descanso dejando su sitio a Gabriele Corbo, que debutaba como central blanquiverde tras llegar el pasado mercado invernal. El Córdoba saltó al campo muy decidido a por el segundo gol y lo encontró de forma magistral gracias a Pedro Ortiz. A la media vuelta, y sin pensarlo, el mediocentro balear empató el encuentro tras un buen arranque del cuadro blanquiverde en la segunda mitad (1-1, min. 47).

El Arcángel, que estuvo a la altura de una gran cita, fue presa de la euforia con buenos minutos de los blanquiverdes que querían el segundo a toda costa. Estaban siendo superiores en el juego a los valencianos, pero una vez más faltaba ese gol y esa contundencia en el área rival. Carracedo lo intentó con una jugada por la banda derecha que encontró en la frontal a Álex Sala para un disparo excesivamente desviado. Las riendas del partido las tenía el Córdoba que bajó el ritmo. Aun así, el Levante daba sensación de peligro cuando tenía el balón cerca del área blanquiverde.

El Levante hizo gala de su potencial con un gran disparo de Kochorashvili que despejó Carlos Marín. El rechace lo recoge Fores pero mandó el balón fuera afortunadamente para los blanquiverdes (min. 65). El Córdoba seguía a lo suyo, rondando la portería rival. El equipo tenía claro que debía finalizar jugadas cuando no encontrase la manera de penetrar. Carlos Isaac lo intentó, pero su potente disparo se marchó rozando el palo.

Iván Ania movió el banquillo a falta de veinte minuto para buscar músculo. Entró Théo Zidane por Álex Sala que no había tenido su mejor partido y entró Magunazelaia por un Pedro Ortiz que había crecido a lo largo del encuentro hasta ser el goleador blanquiverde de la noche. La recta final del partido no dejó indiferente a nadie. Lo tuvo todo y como es habitual en los encuentros del Córdoba en la segunda vuelta, también un gol en el tiempo de descuento.

Jacobo probó suerte con otro disparo potente y lejano, pero demasiado alto. Quedaban diez minutos en el cronómetro y el Córdoba tuvo múltiples llegadas, pero sin finalización. Lo iba a pagar caro. La noche tuvo opciones de convertirse en una auténtica fiesta cuando el árbitro señaló penalti por un derribo sobre Théo Zidane. Sin embargo, tras una revisión de cinco minutos, el VAR anuló el penalti y dejó al Córdoba sin opciones desde los once metros.

El jarro de agua fría llegó con el gol del Levante en el tiempo de descuento. Fores adelantó a los suyos y desató la euforia en el banquillo granota (1-2, min. 92). Acariciaban el encuentro y parecía terminar todo ahí. Sin embargo, a base de pundonor, el Córdoba logró con sufrimiento marcar el tanto del empate tras un rechace bien rematado por Rubén Alves (2-2, min. 96). No se iba a terminar ahí el encuentro. El Levante casi consigue dar la última campanada con un disparo al travesaño. Punto sufrido, que dejó algunas notas negativas como la lesión de Rubén Alves que se marchó cojeando del terreno de juego.

Ficha técnica Córdoba CF - Levante UD Córdoba CF: Carlos Marín, Carlos Isaac, Xavi Sintes (Corbo, 46'), Rubén Alves, Albarrán, Isma Ruiz, Alex Sala (Theo Zidane, 70'), Pedro Ortiz (Magunazelaia, 77'), Carracedo, Jacobo y Antonio Casas (Obolskii, 88'). Levante UD: Andrés Fernández, Dela, Elguezabal, Cabello, Pampín; Carlos Álvarez (Espi, 88'), Kochorashvili, Oriol Rey, Martínez (Iborra, 58'), Roger (Lozano, 70') y Morales (Fores, 58'). Goles: 0-1, min. 17: Brugué. 1-1, min. 48: Pedro Ortiz. 1-2, min. 92: Fores. 2-2, min. 96: Rubén Alves. Árbitro: Palencia Caballero (Comité Vasco). Mostró cartulina amarilla al local Albarrán; mientras que al visitante Iborra. Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima quinta jornada de la Liga Hypermotion, disputado en El Arcángel ante 15.879 espectadores.