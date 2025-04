Jacobo lidera al Córdoba CF en una victoria revitalizante ante el Málaga (0-1)

Sin brillo y sirviéndose del balón parado, el Córdoba se llevó tres puntos de Málaga gracias al gol de Jacobo de falta directa que pone fin a una mala racha de cuatro partidos consecutivos sin ganar. El equipo de Iván Ania espantó sus fantasmas y supo cerrar el encuentro tras adelantarse en la segunda mitad. Con sufrimiento, se llevó tres puntos que le acercan a la permanencia, casi garantizada. Todavía, ocho partidos por delante y 24 puntos en juego.

Sin duda, las grandes novedades de la alineación fueron Carlos Marín y Obolskii. El portero blanquiverde regresó a la titularidad tras dos semanas de ausencia. El delantero ruso tuvo su tercera titularidad consecutiva en detrimento de Antonio Casas. En el centro del campo, Iván Ania optó por el trivote formado por Alberto del Moral y Álex Sala, que regresaban al once, junto a Isma Ruiz. Las victorias de Eldense y Zaragoza ya añadían presión a un encuentro donde los tres puntos eran vitales para no meterse en problemas en la recta final de la temporada.

No entró muy bien al encuentro el Córdoba. El Málaga tenía una marcha más y avisó ya con un cabezazo de Larrubia tras una falta lateral que se estrelló en el lateral de la red. El Córdoba respondió con un centro de Álex Sala que casi cuela en la portería Alberto del Moral. Las tarjetas amarillas tempraneras también estuvieron presentes y la vio Obolskii a los cinco minutos. Intentó abrirse paso el Córdoba a través de las bandas, pero se encontró con una buena presión del equipo de la Costa del Sol.

Los de Pellicer apretaron e hicieron sufrir a los cordobesistas. Pudieron inclinar la balanza con un contragolpe que no supo aprovechar Kevin Medina. Albarrán tuvo una buena internada por la banda izquierda tras una gran combinación con Jacobo que provocó un saque de esquina, pero sin más peligro. Por el momento, las ocasiones más claras eran del Málaga. El cordobés Chupete tuvo un disparo al larguero tras plantarse solo frente a Carlos Marín.

La mala noticia llegó con la lesión de Alberto del Moral. Una vez más, el toledano se rompió y las imágenes no eran alentadoras. El centrocampista se marchó llorando del terreno de juego y tuvo que ser sustituido (min. 23). No consigue superar sus problemas físicos y su cesión en Córdoba está siendo más negativa que positiva. Entró Pedro Ortiz en su lugar aunque no pudo cambiar el partido en una primera mitad bastante espesa para los blanquiverdes.

Obolskii, que había estado desaparecido durante los primeros 45 minutos tuvo un único acercamiento al área rival con un disparo muy alto tras ganar la partida al defensa. El Córdoba tuvo algo de peligro a balón parado. Primero con una falta lateral que terminó en un centro al área cabeceado por Jacobo al que tampoco llega Xavi Sintes para empujar el balón. Luego, con un centro que conectó con Carlos Isaac para un buen disparo directo a portería, pero despejó Alfonso Herrero.

Iván Ania movió ya el banquillo al descanso con la entrada de Casas tras una gris aparición de Obolskii. La segunda mitad no pudo empezar mejor. Tal y como había reflejado la primera mitad, el gol de los blanquiverdes tenía que llegar a balón parado, el arma con el que estaba haciendo más daño. Una falta directa y Jacobo no se lo pensó. Golpeo potente, imposible para Alfonso Herrero. (0-1, min. 50). Pese a no tener el dominio del balón, el Córdoba se puso por delante en el marcador una vez más, pero ahora se enfrentaba a sus fantasmas: cerrar un encuentro y retener los tres puntos.

Con sufrimiento

El Córdoba empezó a ser más reconocible con balón. Mucho más enchufado tras el gol ante un Málaga que no le sentó bien el gol. Un ritmo muy alto en La Rosaleda con un encuentro vibrante por parte de ambos. Múltiples llegadas en ambas áreas y un encuentro muy exigente físicamente. Carlos Marín tuvo que aparecer de nuevo con una parada salvadora al disparo a bocajarro de Dioni que pudo significar el empate del Málaga (min. 67).

Los problemas físicos continuaron en el eje de la zaga blanquiverde con Rubén Alves que tuvo que ser sustituido por Marvel a falta de veinte minutos para el final. También Álex Sala dejó su sitio para Magunazelaia, aunque el vasco pasó desapercibido y apenas tocó el balón. Malas sensaciones del jugador cedido por la Real Sociedad. El Córdoba tenía ahora la misión de cerrar el encuentro, algo que le ha costado en sus últimos duelos. El cronómetro avanzaba lentamente para los chicos de Iván Ania, que estaban viviendo un derbi de alta intensidad.

Antonio Casas aprovechó que Alfonso Herrero estaba adelantado para probar suerte con una vaselina, pero la acción quedó invalidada por fuera de juego. Ania movió por última vez su banquillo con la entrada de Ander Yoldi por Carracedo. Los últimos minutos ofrecieron una versión del Córdoba desconocida. En bloque bajo, los chicos de Iván Ania sufrieron y remaron para retener los tres puntos. Se volcó en defensa cada jugador blanquiverde. Casas pudo sentenciar en el descuento con un gol anulado por fuera de juego, pero no hizo falta y los tres puntos se marcharon a El Arcángel.

Ficha técnica Málaga CF - Córdoba CF Málaga CF: Alfonso Herrero, Carlos Puga, Galilea, Álex Pastor, Dani Sánchez, Manu Molina (Aarón Ochoa, min. 58), Luismi Sánchez (Juanpe, min. 7), Larrubia, Kevin Medina (Rahmani, min. 46), Lobete (Dioni, min. 58) y Chupete (Antoñito Cordero, min. 71) Córdoba CF: Carlos Marín, Carlos Isaac, Xavi Sintes, Rubén Alves (Marvel, min. 71), Albarrán, Del Moral (Pedro Ortiz, min. 23), Isma Ruiz, Álex Sala (Magunazelaia, min. 71), Carracedo (Ander Yoldi, min. 82), Jacobo y Obolskii (Antonio Casas, min. 46). Goles: 0-1, min. 50: Jacobo. Árbitro: Sesma Espinosa (comité riojano). Tarjeta amarilla a los locales Kevin Medina, Juanpe y Dani Sánchez; y a los visitantes Obolskii, Carracedo, Marvel, Álex Sala y Pedro Ortiz. Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo cuarta jornada de LaLiga Hypermotion, disputado en La Rosaleda con cerca de 3.000 blanquiverdes.