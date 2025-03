El Elche frena la ilusión de un Córdoba CF que mereció más en El Arcángel (1-2)

Final triste para el Córdoba que sucumbió en El Arcángel ante el Elche pero mereciendo mucho más. Los de Iván Ania jugaron de tú a tú ante un peso pesado de la categoría, pero no pudieron llevarse nada positivo tras su falta de puntería. Un encuentro marcado también por las polémicas decisiones arbitrales que estuvieron presentes desde el pitido inicial. La derrota frena la ilusión blanquiverde por entrar en play off, pero deja buenas sensaciones de la plantilla que dirige Iván Ania.

Iván Ania arriesgó con su once. Ramón Vila debutó en El Arcángel ante la lesión de Carlos Marín que pudo entrar en la convocatoria. Théo Zidane entró para acompañar a Isma Ruiz en la medular. Por delante partió de inicio Magunazelaia en su tercera titularidad como blanquiverde. También se ganó ser titular Obolskii, que dejó buenas sensaciones en la primera mitad y acarició el gol.

La polémica fue la gran protagonista de los primeros 45 minutos que se vio desde el principio con una tarjeta amarilla a Théo Zidane a los dos minutos. En lo que al juego se refiere, Córdoba y Elche empezaron a llegar con peligro al área rival. Albarrán lo intentó desde su banda, llegando a provocar el córner. El cuadro ilicitano tuvo un gran disparo de Óscar Plano desde la frontal que se marchó rozando el palo de Ramón Vila. Los dos equipos querían tener el balón, pero de momento ninguno lo conseguía y no había un dominador claro.

Ania arriesgó con el once dando entrada a Magunazelaia y Théo Zidane; Obolskii y Ramón Vila repitieron titularidad

El primer golpe se lo llevó el Córdoba con el gol de Óscar Plano que culminó una gran jugada del Elche, donde demostró por qué es un candidato al ascenso (0-1, min. 15). El Córdoba no bajó los brazos. Carracedo probó suerte con un centro por la derecha que intentó rematar Obolskii, pero fue derribado. Magunazelaia cogió el rechace, pero atrapó el portero. El público pidió penalti en la caída del ruso, pero no señaló nada el arbitro, tensando más la relación entre colegiado y El Arcángel.

No estaba especialmente atinado el Córdoba en sus últimos metros, pero intento, con empuje, meterse en el partido. Théo, que había aparecido poco, colgó una falta lateral que repelió el portero. Carracedo recogió el rechace, pero disparó sin rumbo alguno a portería. Cerca de la media hora de juego, otra jugada más polémica. El árbitro no vio penalti en un derribo sobre Albarrán cuando intentaba entrar por la banda izquierda. El Arcángel desató su enfado contra el árbitro y con el VAR que no vio nada sancionable. Pitó saque de esquina.

Aun así, el Córdoba lo aprovechó. Carracedo centró el balón al área y Albarrán en el segundo palo metió el balón en la portería, devolviendo el empate al marcador (1-1, min. 28). Cuatro dianas del lateral catalán, recién renovado por el club. Los de Ania buscaron el segundo. La tuvieron tras una internada de Carracedo por la izquierda, que la puso en el corazón del área para Obolskii que no logró rematar. Magunazelaia recogió el rechace, pero estrelló el balón entre el delantero ruso y el defensa ilicitano. Tampoco acompañaba la suerte.

En el tramo final del primer tiempo, Córdoba y Elche demostraron que son dos de los equipos más ambiciosos de la categoría. Hubo ocasiones en ambas áreas. Jacobo se coló hasta línea de fondo, pero en el último momento no pudo sacar un balón para Obolskii. Por parte del Elche, Diaby sacó un disparo potente desde la frontal que se marchó por encima de la portería de Ramón Vila.

En la segunda mitad, lo intentó de nuevo el Córdoba que tenía más llegadas al área rival. Recuperó bien en campo propio y Albarrán comando un contragolpe por la derecha, pero se le fue muy largo el balón y no hubo ocasión de peligro. El árbitro fue protagonista una vez más tras cortar una jugada en la que Théo se plantaba solo ante el portero por una supuesta falta de Obolskii. Otra amarilla. Se abrió por completo el encuentro con un intercambio de golpes entre ambos equipos. Se amenazaban con llegadas, pero no con ocasiones.

Festival de ocasiones

Tuvo que emplearse a fondo Ramón Vila también con un buen despeje al disparo de Pejiño. A falta de veinte minutos para el final, Iván Ania movió el banquillo para dar entrada a Pedro Ortiz, Del Moral y Casas. Jugadores que cambiaron por completo el encuentro. El Córdoba encontró su mejor versión ofensiva y embotelló al Elche en su área. Prácticamente todos los jugadores tuvieron oportunidad de marcar, pero la mala suerte seguía presente. La tuvo Jacobo y Casas al rechace. La tuvo Del Moral con dos ocasiones claras.

Un disparo a bocajarro, un cabezazo rozando al palo y un tiro a la defensa. De todos los colores tuvo ocasiones el Córdoba, pero no entraba nada. El Arcángel apretó para buscar ese segundo gol que le diese la victoria en los últimos instantes. Iván Ania movió su última pieza quitando a Jacobo que no había estado acertado en los últimos metros y entró Ander Yoldi. El Córdoba acusó su poca puntería y el Elche rentabilizó al máximo su potencial. En una llegada con peligro y un centro al segundo palo, el cuadro de Sarabia hizo gala de su potencial con el gol de Rashmani que le dio la victoria al equipo visitante (1-2, min. 88).

Ficha técnica Córdoba CF - Elche CF Córdoba CF: Ramón Vila, Albarrán, Rubén Alves, Xavi Sintes, Carlos Isaac, Théo Zidane (Del Moral, min. 72), Isma Ruiz, Magunazelaia (Pedro Ortiz, min. 72), Jacobo (Ander Yoldi, min. 80), Carracedo y Obolskii (Casas, min. 72). Elche CF: Dituro, Diaby (Agustín Álvarez, min. 81) Bigas, Óscar Plano (Affrengruber, min. 81), Nico, Salinas, Febas, Álvaro Núñez, Germán (Marc Aguado, min. 66), Nico Fernández (Josan, min. 66) y Pejiño (Rashani, min. 81) Goles: 0-1, min. 15: Óscar Plano. 1-1, min. 28: Albarrán. Árbitro: Moreno Aragón (comité madrileño). Amonestó con amarilla a los locales Théo Zidane, Rubén Alves, Ander Yoldi y Obolskii Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo tercera jornada de la Liga Hypermotion celebrado en El Arcángel.