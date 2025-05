El Córdoba CF cumple con los malos pronósticos en Santander (2-0)

Se cumplieron los pronósticos en Santander. El Córdoba se vio superado por el Racing de Santander, que demostró por qué es el líder indiscutible de la categoría. Aun así, la peor noticia no es la derrota, si no la expulsión atípica de Jacobo, la quinta tarjeta amarilla de Álex Sala y los problemas musculares de Marvel. Tres posibles bajas seguras para recibir al Eldense el próximo sábado en El Arcángel, la verdadera pelea del Córdoba. Aguantó durante muchos minutos el equipo de Iván Ania en Santander, pero en la segunda mitad, el líder pisó el acelerador y sentenció con dos goles un encuentro que merecía llevarse.

La gran novedad en el once de Iván Ania fue la vuelta de Kuki Zalazar. Tras jugar varios minutos ante el Cartagena, el técnico blanquiverde le dio su primera titularidad. Ocupó la posición de mediapunta, dejando la banda izquierda una vez más para Jacobo ante la ausencia de Adilson. Además, llegó a tiempo Marvel que se cayó del once a última hora la semana pasada en El Arcángel. Acompañó a Lapeña en un duelo exigente a nivel físico y que no dio tregua ni en los primeros minutos.

Al minuto, Carlos Marín ya tuvo que aparecer. Del Racing de Santander, Suleiman le ganó la partida a Calderón en la banda, se plantó delante del portero almeriense que despejó un disparo rival a bocajarro. Minutos de alto nivel por parte de la escuadra cántabra que asedió a los blanquiverdes en diez minutos de alto voltaje. Karrikaburu también lo intentó con otro disparo desde la frontal que despejó Carlos Marín a córner. Un mejor arranque del Racing de Santander que pronto mostró su poderío ofensivo ante los múltiples errores en salida de balón de los blanquiverdes.

De todos los colores y formas posibles. Hasta de vaselina intentó Íñigo Vicente sorprender a Carlos Marín. Sufría en exceso el Córdoba que no salía de su campo y cometía muchos errores. En todas las parcelas del campo, no conectaba dos pases seguidos. El meta almeriense sacó todo lo posible en los primeros diez minutos con un Jon Karrikaburu muy activo por parte del Racing de Santander. El Córdoba tuvo un tímido acercamiento que terminó con un disparo lejano de Carracedo que se marchó bastante alto.

También probó suerte Álex Sala que optaba por disparar cada vez que tenía el balón cerca de la frontal. Sin embargo, todos sus disparos se marcharon lejos de la portería del Racing. A los tímidos acercamientos del Córdoba, respondió Sangalli con un disparo cruzado que se marchó desviado. Cada llegada del Racing de Santander al área blanquiverde lleva peligro. Hasta que logró colar el balón en la portería. Karrikaburu adelantó a los cántabros, pero finalmente el VAR anuló el tanto por fuera de juego, para alivio de los cordobeses (min. 20).

El ritmo de juego era alto y la intensidad también. Tanto que Álex Sala vio una prematura tarjeta amarilla que le impedirá estar el próximo sábado ante el Eldense en El Arcángel. El Córdoba respiró un poco más tras media hora de juego aunque le costaba mucho salir con el balón y plantarse en el área rival. Entre Marvel y Lapeña despejaron las acometidas del Racing, que no dejaba de pisar el acelerador. El partido se encaminó al descanso con el cuadro cántabro siendo superior aunque con ciertos brotes verdes (insuficientes) del Córdoba. Lo mejor, el resultado.

Control perdido

Al descanso, Iván Ania ya realizó el primer cambio dando entrada a Théo Zidane y sentando a Álex Sala que ya tenía una amarilla.Una por otra. Lapeña también vio una tarjeta por perder tiempo que puso en aprietos ya a la defensa blanquiverde para el resto del segundo tiempo. Estuvo algo más cómodo el Córdoba tras el descanso. Incluso vio puerta con un gol anulado por fuera de juego claro a Théo Zidane (min. 57). Un ritmo de partido algo más lento e incluso estuvo el juego detenido para atender a Íñigo Sainz-Maza, que tuvo que ser sustituido por una lesión grave.

Más cambios en el Córdoba. Se retiró Kuki Zalazar y entró Ander Yoldi. Intentó abrirse paso con una gran contra que finalizó Jacobo con un disparo potente desde la frontal que provocó un saque de esquina (min. 65). Pero, tras una tímida llegada del Córdoba llegaba otra ocasión clara del Racing. En este caso, una doble. Carlos Marín en primer lugar atajó un cabezazo peligroso del cuadro cántabro y la defensa blanquiverdes sacó bajo palos el rechace. Un aviso previo. Tras eso, Lago Junior perdonó el primer gol. En la siguiente, no tuvo tanta clemencia y adelantó a los suyos en el marcador (1-0, min. 73).

Tras el primer mazazo del conjunto cántabro, llegó la situación más surrealista del encuentro. Jacobo se dirigía al banquillo para ser sustituido, pero antes ha tenido una conversación con el árbitro y el colegiado decidió mostrarle la tarjeta roja directa. El resultado, expulsado y el Córdoba con uno menos para los últimos minutos. Poco pudo hacer ya el conjunto blanquiverde para intentar meterse de nuevo en el partido. Ekain sentenció prácticamente el partido aprovechando una mala posición de Carlos Marín (2-0, min. 88). Todavía quedaban nueve minutos de añadido, pero el partido estaba más que resuelto. Se cumplieron los pronósticos y el Córdoba se marchó de vacío en un escenario complicado, el del líder indiscutible de la categoría.

Ficha técnica Racing de Santander - Córdoba CF Racing de Santander: Ezkieta, Sangalli, Manu Hernando, Castro, Saúl, Íñigo Sainz-Maza (Maguette, min. 62), Aldasoro, Suleiman (Andrés Martín, min. 57), Íñigo Vicente (Ekain, min. 83), Lago Junior (Pablo Rodríguez, min. 83) y Karrikaburu (Arana, min. 57). Córdoba CF: Carlos Marín, Albarrán (Carlos Isaac, min. 76), Lapeña, Marvel, Calderón, Isma Ruiz, Álex Sala (Théo Zidane, min. 46), Kuki Zalazar (Ander Yoldi, min. 64'), Jacobo, Carracedo (Genaro, min. 81) y Antonio Casas (Obolskii, min. 81). Goles: 1-0, min. 73: Lago Junior. 2-0, min. 88: Ekain. Árbitro: Mallo Fernández (comité Vasco). Tarjeta amarilla a los locales Karrikaburu y Unai Vencedor; y a los visitantes Álex Sala, Antonio Casas, Marvel, Lapeña y Albarrán. Además, expulsó con tarjeta roja directa a Jacobo. Incidencia: Partido correspondiente a la undécima jornada de LaLiga Hypermotion, disputado en los campos de sport de El Sardinero.