ABC Córdoba te regala diez entradas dobles para el Córdoba CF - Linense de este domingo 15

ABC Córdoba te invita al próximo partido del Córdoba CF. Sorteamos 20 entradas, diez localidades dobles, para presenciar en directo el encuentro que el conjunto blanquiverde disputará el domingo 15 de enero a partir de las 18.00 horas en el estadio municipal El Arcángel frente al Linense.

El partido entre cordobesistas y gaditanos es correspondiente a la decimonovena jornada de liga en el Grupo 1 de Primera Federación. ABC Córdoba, mediante un concurso y a través de un sorteo, regala diez entradas dobles para ver el encuentro en las gradas del estadio blanquiverde.

Sólo podrán participar personas físicas que sean mayores de 18 años y que tengan una dirección de correo electrónico. Los requisitos para entrar en el sorteo son muy simples. Hay que ser seguidor en Twitter, Facebook y/o Instagram de @abccordoba, dar un me gusta a la publicación del sorteo de las entradas, haber mencionado a una o más personas para que puedan participar en el mismo y, por último, haber compartido en stories el post del concurso (en el caso de Instagram).

Entre los usuarios participantes correctamente en el concurso desde este martes 10 de enero, un sistema aleatorio seleccionará a ocho ganadores y ocho suplentes. La fecha de participación para las diez entradas dobles (20 localidades en total) finalizará el jueves a las 12.00 horas. El Córdoba es líder en el Grupo 1 de Primera Federación.

La notificación de los premiados se realizará mediante storie o notificación por mensaje privado. Los ganadores dispondrán de un plazo de 24 horas para confirmar a través de la misma vía, la aceptación del premio.

Bases del concurso

Reglas de participación (bases) del sorteo de 10 entradas dobles para el partido del 15 de enero entre el Córdoba CF - Linense.

ORGANIZADOR: DIARIO ABC CÓRDOBA, S.L. («Organizador»), entidad titular de www.sevilla.abc.es («Site»), cuyos datos a efectos identificativos constan en https://www.abc.es/contacto/aviso-legal.asp.

FINALIDAD: Publicitaria del Site y del Organizador, siendo la participación voluntaria y gratuita.

1.- Requisitos para Participantes. Concurso.

Los Participantes deberán ser PERSONAS FÍSICAS, mayores de edad, con una dirección de correo electrónico que, en su caso, se publicite para asumir su participación.

No podrán participar en el Concurso empleados del Organizador o de su Grupo.

2.- Forma de Participación. Datos Personales.

El concurso consistirá en interacción con una publicación de Facebook o Instagram, siguiendo las instrucciones que en la misma aparezca. Dentro de los límites de la legislación y sin afectar a la imagen del Organizador ni de ningún otro tercero. Los responsables de los datos personales que se faciliten como consecuencia de su participación en el concurso son las sociedades Diario ABC, S.L., quienes los tratarán de conformidad con la normativa aplicable y según la Política de Privacidad que puedes encontrar en un enlace permanente al pie de nuestra página web.

Está expresamente prohibida la participación de menores de edad, no haciéndose responsable el organizador en caso de que se infrinja esta prohibición.

3.- Fechas de comienzo y finalización del Concurso.

Solo se admitirán como válidos los usuarios que participen del 10 de enero de 2022 hasta el día 16 de enero a las 12.00 horas.

El Organizador se reserva el derecho a cancelar el Concurso en cualquier momento, así como a ampliar y/o reducir el plazo de duración antes indicado, si así se considera conveniente por producirse cambios en las circunstancias en las que se lleva a cabo este Concurso. De tener lugar el supuesto aquí previsto, el Organizador lo comunicará oportunamente a los participantes a través de sus redes sociales.

4.- Selección y Premio.

Los participantes deberán cumplimentar correctamente todos los pasos para validar su participación: ser seguidor en facebook o en instagram de @abccordoba, dar me gusta a la publicación en cuestión, haber mencionado a una o más personas y haber compartido en stories el post del sorteo (en el caso de instagram). Entre los usuarios participantes correctamente en el concurso, un sistema aleatorio seleccionará a diez ganadores y diez suplentes.

PREMIO: 10 entradas dobles para el partido del Córdoba CF - Linense que se disputará el domingo 15 de enero a las 18:00h.

COMUNICACIÓN: la notificación de los premiados se realizará mediante storie o notificación por mensaje privado. Los ganadores dispondrán de un plazo de 24 horas para confirmar a través de la misma vía, la confirmación de la aceptación del premio.

Asimismo, se informa de que los ganadores se harán cargo de cualquier gasto asociado y de las cantidades que por imperativo legal fiscal debieran ingresarse o retenerse por este concepto, y que el premio no es canjeable en metálico.

En caso de que no hubiera Participantes, o los designados como ganadores (o suplentes en su caso) no cumplieran los requisitos establecidos en estas bases, o el Organizador no juzgara que la participación no ha sido suficiente o de calidad no destacable, el premio correspondiente se declarará desierto.

Una vez el ganador haya realizado la aceptación del premio. Será responsabilidad del ganador comunicar la aceptación del premio y formalizar la recogida del premio siguiendo las indicaciones que se le especificarán vía mensaje privado antes de las fechas indicadas en el mismo.

En caso de que en dicho plazo no se hubiera confirmado este extremo por el ganador y no se hubieran facilitado por el mismo los datos personales requeridos y obligatorios para la aceptación del premio, perderá el derecho al premio, recayendo éste de forma automática en el suplente o en caso de renuncia por parte de éste, en quien el Organizador decida o quedando desierto.

En el caso de recaer el premio en un suplente, éste dispondrá de 24 horas desde que se le comunique el premio, a través de correo electrónico, para aceptarlo y proporcionar los datos necesarios para la recogida del premio. Pasado ese plazo, el premio asignado al suplente quedará desierto.

A determinación del Organizador, de lo cual se informará debidamente: el premio se entregará en la fecha, horario y punto de recogida especificado en el mail de comunicación, presentando su DNI. Si el ganador no pudiera recoger el premio en el lugar que se determine, perderá el derecho al premio, recayendo éste de forma automática en quién el Organizador decida o quedando desierto.

Los Participantes y los ganadores consienten gratuitamente y sin limitación temporal ni material en la utilización por cualquier persona o entidad del contenido de su correo en cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación o cualquier otro medio de la naturaleza que sea, con fines comerciales o informativos siempre que estos estén relacionados con este concurso o con contenidos o servicios del Site, del Organizador y de su Grupo.

5.- Otros aspectos.

El Organizador queda exonerado de toda responsabilidad en caso del mal funcionamiento de Internet que impida el adecuado desarrollo del concurso, y no será responsable de los problemas de transmisión o pérdida de e-mails no imputables a sí mismo.

Será responsabilidad de los Participantes haber obtenido las autorizaciones y cesiones de derechos de imagen de cuantas personas aparezcan en los comentarios que presenten, para poder presentar las mismas a este concurso, así como para permitir al Organizador su difusión en los medios que se indican en el párrafo siguiente.

En caso de que (i) no hubiera participantes; (ii) el seguimiento fuera inferior al esperado, o (iii) la calidad de los comentarios no fuera la mínima exigida por el Organizador, los premios podrían declararse desiertos. Así mismo, este concurso podrá cancelarse, incluso una vez empezado, por circunstancias de fuerza mayor, a consideración del Organizador.

Para toda cuestión litigiosa que pudiera dimanar de la presente promoción, tanto el Organizador como los ganadores y Participantes en la misma, hacen expresa renuncia a cualquier fuero que pudiera corresponderles, y expresamente se someten a los Juzgados y Tribunales de Madrid Capital.