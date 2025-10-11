Suscríbete a
seguridad

Así trabajan los perros policía expertos en explosivos en la seguridad del Vía Crucis Magno de Córdoba

La Unidad Canina de Sevilla de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional ha rastreado cada palmo de la Carrera Oficial de Córdoba

De pie el policía Curro Barrena junto a su compañero 'Coco' y otro agente con 'Leo' en Córdoba
Pilar García-Baquero

Córdoba

'Coco' alza las orejas y fija la mirada en Curro, su guía canino, esperando una orden para entrar en acción. A este pastor belga de seis años -el más alto de España- le tiemblan las patas traseras de los nervios cuando este agente especializado ... de la Unidad Canina de la Policía Nacional alza la almohadilla con su mano. La misión de este sábado era requisas en la Carrera Oficial de la Magna que se celebra en la capital cordobesa en el entorno de la Mezquita-Catedral.

