Así trabajan los perros policía expertos en explosivos en la seguridad del Vía Crucis Magno de Córdoba

'Coco' alza las orejas y fija la mirada en Curro, su guía canino, esperando una orden para entrar en acción. A este pastor belga de seis años -el más alto de España- le tiemblan las patas traseras de los nervios cuando este agente especializado ... de la Unidad Canina de la Policía Nacional alza la almohadilla con su mano. La misión de este sábado era requisas en la Carrera Oficial de la Magna que se celebra en la capital cordobesa en el entorno de la Mezquita-Catedral.

Coco ha llegado esta mañana a la ciudad de la Mezquita junto a Leo, otro perro adiestrado de los 32 entrenados por el Cuerpo para luchar contra la delincuencia a través del olfato: son capaces de detectar explosivos en una mochila abandonada, en una papelera, detrás de una columna, en el maletero de un coche o en una alcantarilla. La mitad de estos perros policía se dedican a detectar explosivos y la otra mitad está adiestrada para localizar y marcar alijos de droga y billetes. Y no fallan.

«Muchos narcos no tienen la droga en su casa pero sí el dinero, ellos son capaces de localizarlo con gran facilidad«, explica Barrena, mientras premia a Coco por su última actuación. »Para ellos esto es un juego, no pueden parar de jugar, están obsesionados y eso les permite buscar el explosivo«, cuenta este agente.

«Coco busca donde pensamos que puede haber explosivos. Entre sus últimas actuaciones ha estado despejar el camino para el paso de la Comisión de la ONU en Sevilla hace unos meses o en grades acontecimientos deportivos», cuenta el policía Barrena, que pasa cada día siete horas junto a su perro.

«Algunas intervenciones son programadas, porque con antelación sabemos que vamos a ir a un evento pero otras surgen sobre la marcha. Nuestros compañeros por ejemplo están en un control y sospechan que el vehículo esconde droga por lo que solicitan nuestra presencia. El perro hace el trabajo«, reconoce este experto guía canino.

Yihadista cazado por un perro

Sin duda, una de las operaciones que no olvida el agente Barrena es la que permitió la detención de un joven yihadista de 16 años en la localidad sevillana de Montellano en 2024 que había realizado ya varios ensayos con explosivos para un posible ataque.

Barrena entró en un registro a su casa junto a un compañero y otros dos perros de la unidad y localizaron numerosos explosivos y en su dormitorio, parte de «una bomba ya montada con metralla adosada a la misma, lista para su uso, y a la que únicamente le falta el explosivo que la detone» cuenta. Unos perros que salvan vidas.