ángeles custodios

Día de la Policía Nacional en Córdoba: «Lo que vemos de la guerra de Ucrania da idea de la letalidad del proyectil que desactivamos en El Arcángel»

Dos agentes de los Tedax condecorados en el acto celebrado en la plaza de la Corredera explican a ABC un inquietante episodio por el que han sido reconocidos

Córdoba refuerza la seguridad ciudadana con 91 nuevos agentes de Policía Nacional

La comisaria principal María Dolores López
Pilar García-Baquero

Pilar García-Baquero

Córdoba

La plaza de la Corredera ha acogido por primera vez este jueves el acto del Día de los Ángeles Custodios patronos de la Policía Nacional inaugurado por la comisaria principal María Dolores López y la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López, en ... el que han participado representantes de las distintas instituciones. Un amplio despliegue de las distintas unidades que componen el Cuerpo han protagonizado un desfile en la emblemática plaza castellana.

