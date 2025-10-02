Día de la Policía Nacional en Córdoba: «Lo que vemos de la guerra de Ucrania da idea de la letalidad del proyectil que desactivamos en El Arcángel»

La plaza de la Corredera ha acogido por primera vez este jueves el acto del Día de los Ángeles Custodios patronos de la Policía Nacional inaugurado por la comisaria principal María Dolores López y la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López, en ... el que han participado representantes de las distintas instituciones. Un amplio despliegue de las distintas unidades que componen el Cuerpo han protagonizado un desfile en la emblemática plaza castellana.

En su intervención, López ha agradecido la labor a los agentes que «día a día hacéis posible que nuestros hogares y nuestras vidas estén seguras y protegidas«, y ha puesto el acento en la lucha contra la violencia de género, definiéndolos como «un verdadero escudo que salva vidas».

La comisaria principal, por su parte, ha destacado -nombrando uno a uno a los agentes- los valores y la implicación de los policías que iban a ser condecorados en este acto en un tono muy cercano alabando sus cualidades como la alegría, el compañerismo, la valentía y la responsabilidad en momentos críticos del servicio.

Noticia Relacionada Encuentran un proyectil de la Guerra Civil con gran cantidad de explosivo en las obras del tanque de tormentas ABC Córdoba Los equipos Tedax de la Policía Nacional lo trasladaron y neutralizaron ante el peligro que suponía. Fue un operario con su máquina el que lo localizó

La participación en el acto de un helicóptero y un dron que han sobrevolado la plaza de la Corredera han puesto el broche de oro a este día en el que se ha impuesto la Medalla al Mérito Policial a más de una veintena de agentes y personal civil -entre ellos el fiscal especializado en delitos relacionados con la trata de personas Antonio Romero- por su labor de colaboración con la Policía Nacional en Córdoba.

Entre estas distinciones en las que han estado representadas las instituciones públicas ha destacado la medalla impuesta a un inspector y a un policía de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Tedax), «artificieros» como ellos mismo han recordado a ABC por desactivar un artefacto de la Guerra Civil -con más de 80 años- que fue arrastrado por una excavadora durante las obras del tanque de tormentas anexo al Centro Comercial El Arcángel.

David Ruiz García, subinspector del Tedax y José Antonio Delgado, policía del mismo equipo Tedax. Un incidente en las inmediaciones del centro comercial de El Arcángel en agosto del pasado año donde una máquina perforadora lo extrajo de las obras del tanque de tormentas.

«Debido al deterioro que presentaba en la espoleta -que es lo que inicia el proyectil de artillería- y el lugar donde estaba junto al centro comercial y los trabajadores que se encontraban en el lugar lo trasladamos a una cantera y lo neutralizamos«, ha recordado este subinspector Ruiz.

«Era un proyectil de la Guerra Civil Española de artillería tipo rompedor de 107 milímetros, con una espoleta de origen ruso modelo 3-G-T -usada por el bando republicano- que mantenía todos sus elementos funcionales al completo, y más de tres kilos de explosivo por lo que representaba un peligro significativo también debido al deterioro y la antigüedad«, ha añadido este miembro de los artificieros.

Proyectil para atacar un carro de combate

«La gente piensa que algo tan viejo no funciona pero estaba en perfecto estado para causar un gran daño«, comenta el policía Delegado del Tedax. En cuanto al daño que pudo causar si llega a explotar.... este artificiero ha explicado que »para hacerse una idea de la letalidad de este artefacto hay que pensar en las imágenes que vemos a diario de la guerra de Ucrania cuando tiran un proyectil contra un carro de combate o contra un edificio«.

El sistema que mantenía este proyectil consiste en que «cuando explosiona se convierte en esquirlas, en metralla que se trocea y tiene una amplia onda expansiva«. El proyectil, cuentan estos agentes condecorados, »fue trasladado por estos artificieros cuidadosamente y de manera inmediata a una de cantera donde procedieron a su neutralización siguiendo todos los protocolos de seguridad con éxito«.