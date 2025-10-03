Cientos de vecinos se concentran en Puente Genil contra la violencia y en defensa de la seguridad

Cientos de vecinos se han reunido en la tarde de este viernes en la Plaza de España de Puente Genil para exigir seguridad y convivencia pacífica en la localidad frente a la violencia, el narcotráfico y la delincuencia. El encuentro ha sido convocado por el propio Ayuntamiento como reflejo del hartazgo que la mayor parte de la población presenta en la actualidad, tras los últimos tiroteos y reyertas que se han originado en varias barriadas, como consecuencia de los diversos clanes de narcotráfico que operan en el municipio.

«Queremos dejar de ser noticia por lo oscuro, cuando siempre hemos sido luz», han asegurado varios vecinos. María José Jiménez, vecina de la localidad pontana y testigo de un robo por tirón la pasada semana en la arteria principal de La Matallana, ha precisado que «hay miedo y no hay recursos suficientes, lo que puede conllevar a sufrir episodios muchos más fuertes y potentes».

Por su parte, Manoli Barba, presidenta de la Asociación de Vecinos Urbanización de la Ribera de San Luis ha intervenido en esta concentración para realizar un llamamiento y reclamar mayores medios. Precisamente, la zona de la Ribera de San Luis es una de las zonas más castigadas por robos en viviendas, especialmente en época navideña.

El alcalde Sergio Velasco (PP), presente en la cita junto a miembros de su corporación municipal y de los grupos políticos PSOE, IU y VOX, ha indicado en su intervención que es «un clamor popular la necesidad de expresar nuestro rechazo a la violencia y, por ello, tenemos determinación para luchar contra los delincuentes, contra los violentos, contra el narcotráfico y contra todo el mal asociado que está asolando Puente Genil desde hace meses».