Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
La Macarena vuelve al culto en la basílica tras la restauración: hay hasta 3 horas de cola para ver a la Virgen

tribunales

Cae una red de narcotráfico en Montilla con hachís, heroína y tabaco ilegal

Prisión preventiva para uno de los arrestados en Montilla tras el hallazgo de hachís, heroína y un alijo de tabaco de contrabando

Dos detenidos por captar inmigrantes para su explotación laboral en Montilla cuidando mayores y niños

Así actuaba la red que explotaba sexualmente a mujeres en pisos de Córdoba

Droga y cajetillas de tabaco incautadas por la Guardia Civil
Droga y cajetillas de tabaco incautadas por la Guardia Civil abc

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Guardia Civil dentro del marco de los servicios que viene desarrollando en la provincia contra el tráfico de drogas, ha detenido en Montilla a un vecino de la localidad, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

La investigación se ... inició tras tener conocimiento la Guardia Civil del Puesto principal de Montilla, a través de un informe de actuación de la Policía Local de la localidad, los cuáles tras identificar a dos personas, habían aprehendido (10) gramos de cocaína, una navaja de pequeñas dimensiones, y un total de cuarenta y un (41) cajetillas de cigarrillos sin precinta legal.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app