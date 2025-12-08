Cae una red de narcotráfico en Montilla con hachís, heroína y tabaco ilegal

La Guardia Civil dentro del marco de los servicios que viene desarrollando en la provincia contra el tráfico de drogas, ha detenido en Montilla a un vecino de la localidad, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

La investigación se ... inició tras tener conocimiento la Guardia Civil del Puesto principal de Montilla, a través de un informe de actuación de la Policía Local de la localidad, los cuáles tras identificar a dos personas, habían aprehendido (10) gramos de cocaína, una navaja de pequeñas dimensiones, y un total de cuarenta y un (41) cajetillas de cigarrillos sin precinta legal.

Tras la recepción de este informe, y la consideración por parte de la Guardia Civil de la perpetración de un delito de tráfico de drogas basado en la tenencia de dicha cantidad de cocaína, se procedió a abrir diligencias para la investigación de dicho delito. Una vez abiertas dichas diligencias, y en el intento de localización del autor de dicho delito, se localizó al mismo en un local donde también se pudo encontrar la cantidad de 326 gramos de hachís, junto a 8 gramos de heroína, además de diferentes elementos enfocados al tráfico de drogas, como lo son varias básculas de precisión, recortes para la venta de la droga, una libreta con anotaciones, dinero fraccionado, y elementos que podrían haber servido como forma de pago de la droga. También se encontró un total de 1135 cajetillas de cigarrillos, junto a 10 bolsas de un kilogramo de peso cada una, las cuales contenían picadura de tabaco, siendo todo ello intervenido. Ante ello, la Guardia Civil ha procedido al desmantelamiento de un punto de venta de drogas y a la detención de estas dos personas como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, otro de usurpación de inmueble, y otro de defraudación del fluido eléctrico. Detenidos y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial, acordando la Autoridad Judicial el ingreso en prisión de uno de los detenidos.

