La bailaora favorita de los británicos actuará en la Noche Blanca del Flamenco en Córdoba: «Tocada por la grandeza»

La Noche Blanca del Flamenco en Córdoba 2025 contará con una de las bailaoras más reconocidas en el panorama internacional. De hecho, la crítica coincide en reconocer a esta bailaora como una de las figuras más destacadas del flamenco contemporáneo. Así aparece en múltiples reseñas en medio británicos como The Financial Times o The Guardian, donde se admira su exquisita técnica, intensidad emocional y su capacidad para renovar el género.

Se trata de Eva Yerbabuena, que será la encargada de abrir la Noche Blanca del Flamenco en Córdoba a las 22.30 horas. La artista desplegará su abanico expresivo, único e inconfundible, sobre las tablas del escenario de las Tendillas.

Tal y como informa el festival, de Eva Yerbabuena se ha dicho que es una «bailaora visionaria y magistral» (The Guardian), «tocada por la grandeza» (The Times), «el tipo de artista que aparece una vez en una generación» (The Independent). Este último también ha destacado de la bailaora su humildad, que no necesita alardes, y la considera «la verdadera tortilla», es decir, la genuina y mejor representante del flamenco.

Nació en Fráncfort (Alemania) en 1970 y fue criada en Ogíjares (Granada). A los 12 años comenzó a formarse con grandes maestros: Enrique 'El Canastero', Angustillas 'La Mona', Mariquilla, Mario Maya y Juan García (coreografía en Cuba).

En 1985 se incorporó a la compañía de Rafael Aguilar (Diquela de la Alhambra) y en 1987 entró en la de Paco Moyano, participando en montajes como 'Ausencia', 'A tomar café' y 'De leyenda'.

Durante los 90 colaboró con Javier Latorre ('La fuerza del destino'), Manolete ('El amor brujo'), Merche Esmeralda ('Mujeres') y Joaquín Cortés ('Jóvenes Flamencos').

Desde finales de los 90 hasta la actualidad, ha construido una amplia discografía escénica. Además ha trabajado en cine y compartido escenario con artistas como Pina Bausch en 'Wuppertal' (1998–2001).

Con un sinfín de reconocimiento, también se ha aplaudido su papel como mentora: ha impulsado a bailarines como Mercedes de Córdoba, María Moreno y Rocío Garrido

