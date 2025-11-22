El Ayuntamiento de Córdoba homenajea a Antonia Polonio por su 103 cumpleaños

La delegación de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba ha celebrado este sábado el 103 cumpleaños de Antonia Polonio, vecina de La Rambla, dentro del programa 'Cordobeses Centenarios', que desde agosto de 2022 rinde homenaje a los vecinos y vecinas de Córdoba que han ... alcanzado o superado el siglo de vida.

La celebración ha sido en la Residencia de la Trinidad, donde Antonia vive actualmente, y donde ha estado acompañada por su familia y la teniente de alcalde y delegada de Mayores, Eva Contador, que ha querido compartir con ella este día tan significativo.

Antonia nació en La Rambla, en el seno de una familia trabajadora de seis hermanos. Su padre se dedicaba al campo y su madre fue una mujer emprendedora que regentaba una tienda en la que vendía todo tipo de artículos, desde alimentación hasta ropa.

Noticia Relacionada Córdoba cuenta con 135 mayores centenarios, 102 de ellos mujeres Pilar García-Baquero Ciudad Jardín, con 16 residentes que superan el siglo de vida, es el barrio donde más se concentra esta franja

La homenajeada se mudó a Córdoba con sus hermanos, con los que montó una tienda en la que trabajó desde muy joven, porque no tuvo la oportunidad de ir a la escuela, hasta que a los 31 años conoció a Francisco, con quien se casó y tuvo dos hijas, María Dolores y Carmen. Mientras Francisco impartía clases particulares, Antonia dejó su empleo y se dedicó a la costura, labor que ha continuado realizando incluso en su vejez.

Cuatro nietos y tres bisnietos

Tras el fallecimiento de su marido en 1996, Antonia vivió sola y posteriormente se trasladó a la residencia donde vive actualmente y hoy disfruta del cariño y compañía de cuatro nietos y tres bisnietos.

Para Contador, «celebrar los 103 años de Antonia es un privilegio y una oportunidad para poner en valor la fortaleza, la entrega y la historia de vida de mujeres que, como ella, han contribuido con su esfuerzo a la construcción de nuestra ciudad. Reconocer trayectorias como la suya forma parte del compromiso del Ayuntamiento con nuestros mayores«.