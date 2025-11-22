Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
La Santa Sede envía a Ramón Valdivia como administrador apostólico del Obispado de Cádiz y Ceuta
Última hora
El partido entre el Betis y el Girona de este domingo se queda sin Policía Local

mayores

El Ayuntamiento de Córdoba homenajea a Antonia Polonio por su 103 cumpleaños

El programa municipal Cordobeses Centenarios reconoce la trayectoria vital de esta rambleña afincada en la capital ejemplo de esfuerzo

La esperanza de vida se recupera en Córdoba después de la pandemia y llega a los 82,6 años

Purificación Secilla: «A mis cien años no me pierdo ni un 'Pasapalabra'»

La concejala de Mayores, Eva Contador, junto a la homenajeada Antonia Polonio en la residencia
La concejala de Mayores, Eva Contador, junto a la homenajeada Antonia Polonio en la residencia abc

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La delegación de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba ha celebrado este sábado el 103 cumpleaños de Antonia Polonio, vecina de La Rambla, dentro del programa 'Cordobeses Centenarios', que desde agosto de 2022 rinde homenaje a los vecinos y vecinas de Córdoba que han ... alcanzado o superado el siglo de vida.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app