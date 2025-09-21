Atracan la sede de una peña cultural en el Campo de la Verdad de Córdoba con sus socios dentro

Una pareja de agentes de la Policía Nacional junto a la comisaría de Fleming

La sede de la asociación cultural y peña cordobesa La Ventana ha sufrido un atraco esta pasada madrugada hacia las 1.00 horas cuando en su interior había socios todavía. Situada en la calle Utrera número 12 (Campo de la Verdad), en el local irrumpió una persona en patinete que portaba un arma de fuego y una navaja, según fuentes policiales y de la propia entidad consultadas por ABC.

La Policía Nacional está investigando lo sucedido aunque todavía no se ha interpuesto denuncia por lo que se desconocen algunos detalles del atraco sufrido por esta peña. Según ha avanzado 'Cordópolis', el valor de los sustraído ascendería a unos 600 euros.

Además, el presidente del colectivo, José Luis Victorio, esgrime que el atracador llegó encapuchado, extremo éste que no ha podido confirmar la Policía, que sigue pendiente de la identificación del mismo.

Los socios que aún estaban en el interior de la peña cultural La Ventana vivieron momentos de miedo y tensión cuando irrumpió el atracador y exigió todo el dinero que hubiera en la misma.