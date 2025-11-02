Amelia Quintero: «Queremos volar desde Córdoba a Madrid como 'hub' a otros 200 destinos más»

La directora del aeropuerto de Córdoba, Amelia Quintero (Huelva, 1979), puede presumir del excelente estado de salud del aeródromo. Ha operado vuelos comerciales regulares con tres compañías (Vueling, Binter y Air Nostrum) este año por primera vez en su historia. Ahora, Quintero, Grado ... y Máster en Ingeniería Aeronáutica, tiene otro hito al que sacar brillo: ODB tiene rutas activas en la temporada de invierno también por primera vez. Eso sí, es consciente de las tareas pendientes, como el control de pasaportes o el aparcamiento. También anuncia en ABC otras inversiones y mejoras.

-Ahora, casi todo son buenas noticias con el aeropuerto de Córdoba, pero viene de un trabajo previo con la ampliación de la pista, el sistema FIS, la carta de aproximación y la ampliación de la terminal.

-Efectivamente. No ha sido trabajo de los últimos meses, ha sido trabajo de muchos años y de muchos equipos involucrados en que el aeropuerto de Córdoba esté ahora mismo en el punto óptimo de infraestructuras y recursos humanos en el que se encuentra.

-Ha sido una inversión importantísima para que, por fin, pueda ser operativo de forma comercial y regular. Casi todo son cifras récord y se habla del despegue de Córdoba.

-La inversión y la apuesta que ha hecho AENA ha sido basada en estudios previos y era una apuesta, en parte, asegurada, para llegar a donde estamos ahora. Pero, ha sido trabajo continuo. También ha sido gracias a las tarifas que tenemos, que son muy competitivas respecto a otros aeropuertos de la zona. También nos ha ayudado el paquete de incentivos que sacó AENA a finales de 2023, que favorece a aeropuertos del tamaño del aeropuerto de Córdoba.

-¿Qué implica implantar una nueva ruta o una nueva compañía?

-Nosotros le facilitamos todo ese trabajo previo para ver si una ruta es rentable. Al final, la decisión de implantar una ruta la toma la compañía aérea. También necesita, por supuesto, el trabajo conjunto que hacemos con las instituciones locales, que se encargan de la promoción del turismo.

-Toda esa música de tarifas baratas e incentivos, ¿le suena bien a las compañías para quedarse o implantarse en Córdoba?

-Evidentemente, el ahorro que le supone a una compañía, por costo de operación, es alrededor de un 70% respecto a un aeropuerto como Málaga o Sevilla. La compañía paga menos de dos euros por cada pasajero adicional. Es algo muy atractivo para las compañías.

La directora del aeropuerto de Córdoba en las instalaciones cordobesas valerio merino

-Los datos de viajeros están siendo históricos (17.224 hasta septiembre), pero también influye la alta ocupación de las rutas que han operado Vueling, Binter y Air Nostrum.

-Es fundamental. No solamente hay que tener las rutas, sino que los aviones vayan llenos. Tiene que haber movimiento. El avión tiene que llegar lleno y se tiene que ir lleno. Hay que concienciar que tenemos vuelos aquí, en Córdoba, y que la gente tiene que aprovechar esas rutas y moverse desde nuestro aeropuerto. Los resultados están siendo muy positivos. Solamente hay que acercarse un martes y un sábado para ver cómo está la terminal.

-Otro hito que se marca es operar en invierno, porque hasta ahora las rutas habían sido sólo en verano.

-Es otro pasito, otra barrera que hemos logrado vencer, que es el implantar vuelos en invierno, porque, efectivamente, los vuelos que tuvimos el año pasado solamente estuvieron concentrados en la época estival, y además con una única compañía, con Air Nostrum, y dos destinos. Ahora tenemos tres compañías (Vueling, Binter y Air Nostrum), tres destinos distintos (Barcelona, Gran Canaria y Mallorca) y prolongadas en el tiempo, porque Binter, en principio, iba a estar solo el verano y ha prolongado, ya que los datos de ocupación han debido ir bien.

-¿Cuánto cuesta implantar una ruta?

-La implantación de una ruta anual y diaria en un aeropuerto tipo de corto o medio radio le cuesta a una compañía aérea 15 millones. Para ellas es muy importante el índice de ocupación y la rentabilidad de la ruta. Poner un avión en el aire cuesta mucho dinero.

-La operativa en invierno tendrá unos 28.000 asientos y 180 vuelos.

-Hacemos un salto fundamental o vital. Sí, efectivamente.

Nuevas rutas y compañías

-Más allá de las implantadas hasta ahora, ¿en qué nuevas rutas se trabaja?

-Seguimos trabajando en nuestros destinos potenciales. Son los que ya habíamos anunciado en la mesa del aeropuerto. Estos destinos habían sido Baleares, Canarias y Barcelona, que ya los tenemos cubiertos. Los siguientes que tenemos son la zona de Levante (Valencia), el norte de la Península (Bilbao y Asturias) y Madrid. Madrid también viéndolo como tenemos Barcelona. No como destino final, sino como 'hub', punto de conexión o puerta a otros casi 200 destinos distintos.

-¿Y en el internacional?

-Fuera del territorio nacional nuestros potenciales destinos eran París o Londres, incluso también Italia. Ahora es donde nos estamos moviendo. De momento, en el espacio Schengen y la Unión Europea, que son nada más y nada menos que 29 países.

Quintero, en la zona de facturación de la nueva (ampliada) terminal del aeródromo ODB Valerio merino

-¿Qué compañías podrían llegar?

-La Dirección de Datos y Mercados Aeronáuticos hace al año más de 1.000 casos de negocio. El año pasado, en el 2024, tuvieron 400 reuniones con compañías. No solamente para el aeropuerto de Córdoba, lo mueven a nivel red de AENA, pero para que os hagáis una idea del volumen que mueven. Son 1.000 rutas y 1.000 opciones distintas. Opciones y facilidades damos a las compañías todas.

-¿Qué ruta o compañía es la más cercana a incorporarse?

-El anuncio de la ruta lo tiene que hacer la compañía. Somos muy discretos en este tipo de información. Córdoba no compite con Almería, Málaga o Alicante, sino que compite con otros destinos de Europa que están ahora trazando su estrategia de crecimiento.

-En Fitur han sido los anuncios de rutas y compañías, ¿llegarán este año más alegrías?

-Tenemos que esperar.

-También han operado, aparte de los vuelos regulares y comerciales, en otros campos como los chárter turísticos, que fueron el inicio con Praga y Basilea. ¿Hay más previstos?

-La puerta a los vuelos chárter no la hemos cerrado.

-En operaciones, hubo récord en 2024, pero en los nueve primeros meses hay una leve bajada sobre el 8 por ciento.

-Porque las escuelas no suelen operar en verano por las altas temperaturas que tenemos aquí en horas centrales del día. Centran más sus vuelos de septiembre a abril. Ahí es donde tenemos más operaciones de este tipo. Además, la escuela Patria Pilot, que estaba aquí, cerró en mayo de 2024.

-¿Llegarán vuelos de mercancías?

-La actividad del aeropuerto es un espejo de lo que demanda su área de influencia. A día de hoy, esa demanda no la hemos detectado, no existe ni de manera real ni de forma latente. En el caso de que tengamos los primeros indicios de que esa actividad existe, nos pondremos a trabajar en ello para poder cubrir esa demanda.

-La Base Logística del Ejército, ¿puede ser otro impulso tractor?

-En abril de 2024, cuando llegué aquí al aeropuerto de Córdoba, visitaron el aeropuerto tanto la subdelegada de Gobierno como personal de la BLET y vieron las instalaciones con muy buenos ojos como futura instalación a utilizar. Pero ahí quedó la cosa, no ha avanzado más.

-Algunas tareas que quedan pendientes. Entre ellas, el control de pasaportes. ¿Cómo va?

-A mitad de febrero mandamos al Ministerio del Interior la solicitud para hacernos aeropuerto con frontera exterior. El trabajo por parte de AENA ya está hecho. Ahora le toca responder a Interior. Está en sus manos.

-¿El aparcamiento?

-Tenemos una primera fase de mejora que acometeremos en breve, que está ya en adjudicación y es la mejora del terreno. Se quita la capa vegetal que tenemos y se pone un terreno cohesivo más resistente. También ayuda al drenaje. La acometeremos de manera inminente. Luego tenemos otra de mayor calado, en el Plan DORA III, que pondremos más marquesinas, asfaltaremos el parking y haremos una inversión mucho mayor.

-En la terminal, tras la ampliación, ¿en qué se trabaja para mejorar?

-Estamos trabajando en poner una cafetería, aunque este servicio ahora mismo ya lo estamos dando porque tenemos máquinas vending. Iría en la planta baja de este edificio. Es una inversión que acometeremos en breve. También estamos a punto de adjudicar otra inversión para colocar unos nuevos aseos en la zona de recogida de equipajes, que también irá adaptado para personas ostomizadas.

-¿Qué otras inversiones hay previstas?

-De cara al DORA III tenemos la reforma del parking comentada. Se sumará la ampliación del edificio de bomberos y la ampliación de la plataforma (lugar en el que aparcan los aviones) Bravo para aeronaves de categoría Charlie.

«Se reduce el tiempo de espera»

-¿Qué ventajas tiene un aeropuerto pequeño como el de Córdoba?

-Lo bueno de los aeropuertos de este tamaño es que son muy cómodos. Y también lo que nos está pasando aquí, en Córdoba, es que los pasajeros son muy agradecidos, tremendamente agradecidos. Al ser más pequeño, todo es más ágil. No hay grandes distancias y se reduce el tiempo de espera. Recuerdo que, al principio, la gente se venía con tres horas de antelación.

-¿Qué necesidades tienen de recursos humanos?

-Estamos en un momento óptimo tanto de infraestructura como de recursos humanos porque en 2024 ya ampliamos la plantilla. Ampliamos la plantilla de bomberos y un técnico de mantenimiento más, eso desde AENA. Además, la empresa de seguridad privada también amplió su plantilla para atender los vuelos comerciales. Igual que la de 'handling' (trabajadores de tierra), que lo presta South, antes de Iberia.

-Sobre la torre y aterrizajes. ¿Será necesario cambiar el sistema AFIS por ATC por el volumen de viajeros? ¿Y una torre presencial?

-Ahora mismo tenemos el edificio, la torre, y el servicio que prestamos no es de aeropuerto virtual, sino de aeropuerto informado. Si fuera necesario en el futuro pasar a controlado, iniciaríamos los trámites necesarios, pero, por el número de viajeros, no es necesario.