Suscríbete a
ABC Premium

Transportes

El aeropuerto de Córdoba, a velocidad de la luz: duplica los viajeros (17.224) en los nueve primeros meses respecto a 2024

La incorporación de Vueling en septiembre relanza las operaciones del noveno mes del año, que cuadruplica su cifra de pasajeros: 3.186 (+443%)

El aeropuerto de Córdoba amplía su conexión con el mundo: Vueling incorpora tres rutas más desde Barcelona

Llegada de los pasajeros del primer vuelo de Vueling entre Barcelona y Córdoba
Llegada de los pasajeros del primer vuelo de Vueling entre Barcelona y Córdoba valerio merino
Javier Gómez

Javier Gómez

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El aeropuerto de Córdoba vuela ya a la velocidad de la luz. Los datos de los nueve primeros meses de este año 2025 reflejan que el aeródromo cordobés ha duplicado el número de viajeros que recibió en el mismo periodo, de enero ... a septiembre del año pasado (2024). Ya había superado la cifra total de pasajeros al inicio del verano y llega al otoño con la puerta abierta a triplicar la recepción de viajeros próximamente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app