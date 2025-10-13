El aeropuerto de Córdoba, a velocidad de la luz: duplica los viajeros (17.224) en los nueve primeros meses respecto a 2024

El aeropuerto de Córdoba vuela ya a la velocidad de la luz. Los datos de los nueve primeros meses de este año 2025 reflejan que el aeródromo cordobés ha duplicado el número de viajeros que recibió en el mismo periodo, de enero ... a septiembre del año pasado (2024). Ya había superado la cifra total de pasajeros al inicio del verano y llega al otoño con la puerta abierta a triplicar la recepción de viajeros próximamente.

ODB, siglas por las que se conoce en la navegación aérea al aeropuerto de Córdoba, acumula un total de 17.224 viajeros entre enero y septiembre de este año 2025. El incremento de viajeros que ha recibido en el acumulado de los nuevos primeros meses del ejercicio es del 153,3 por ciento, es decir, algo más de doble.

Además, el aeródromo cordobés tiene un excelente registro en el mes de septiembre. La terminal de Córdoba recibió un total de 3.182 viajeros en el noveno mes de este años 2025, lo que se traduce en que ha cuadruplicado el número de pasajeros que pasaron por ella en el mismo mes del año pasado (2024). El aumento relativo es de 443,9% por ciento.

Más cifras

Hay una fácil explicación a esta situación: la incorporación de la ruta de Vueling entre Córdoba y Barcelona. La primera operadora de bajo coste del aeródromo cordobés, que comenzó las operaciones el 18 de septiembre, ha lanzado las cifras. Comparte aeropuerto con Binter, que opera entre Córdoba y Gran Canaria, desde ese día. Air Nostrum ha volado desde ODB a Mallorca en julio y agosto.

Precisamente, Vueling es la única aerolínea que vuela a los seis aeropuertos de Andalucía (Málaga, Sevilla, Granada, Almería, Jerez y Córdoba). De hecho, los aeropuertos andaluces han recibido casi 3,74 millones de pasajeros durante el mes de septiembre (en concreto, 3.738.222 viajeros), registrando de este modo un nuevo récord mensual de pasajeros tanto en las instalaciones de Córdoba, Málaga y Sevilla, según datos hechos públicos este lunes por AENA. Las operaciones han sido un total de 34.060 operaciones este pasado mes en el conjunto andaluz.

Por aeropuertos en Andalucía, en lo que llevamos de año (enero a septiembre), el de Málaga ha recibido casi 20,8 millones de pasajeros (7,5% más con respecto al mismo periodo de 2024), seguido por el de Sevilla, que ha superado los 7,15 millones de viajeros (+4,5%); el de Granada, con 845.389 pasajeros (+0,9%), el de Jerez, con casi 700.000 (-7,6%), el de Almería, con 643.078 viajeros (+0,2%), y el de Córdoba con sus 17.224 (+153,3%).

Solo en el noveno mes de este año (septiembre) en los aeródromos andaluces, el aeropuerto de Málaga ha recibido más de 2,62 millones de pasajeros (+5%), seguido por el de Sevilla, con 821.916 viajeros (+3,2%), el de Jerez, con 102.997 (-4,1%), el de Granada, con 92.821 pasajeros (+0,7%), el de Almería, con 87.505 viajeros (+3,3%), y el de Córdoba, con 3.182 (+443,9%).

Por su parte, el helipuerto de Algeciras (Cádiz) recibió hasta este noveno mes del año 28.814 viajeros, lo que significa un aumento del 12,6%, con 2.282 operaciones (+11,2%). Solo en el mes de septiembre, los viajeros fueron 3.240 (+18,3%), en 262 operaciones (+19,1%).