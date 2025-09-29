El aeropuerto de Córdoba amplía su conexión con el mundo: Vueling incorpora tres rutas más desde Barcelona

El inicio en septiembre de la ruta de Vueling entre el aeropuerto de Córdoba y el de Barcelona El Prat ha situado a la capital cordobesa a una escala en avión del resto del mundo. El aeródromo catalán, uno de los principales de España, tiene conexiones con todos los continentes. Hay casi 100 destinos, que seguirán creciendo.

En un comunicado, Vueling ha anunciado que amplía sus destinos desde Barcelona por lo que los usuarios del aeropuerto de Córdoba pueden beneficiarse de estas nuevas rutas. Al menos, hasta el próximo mes de marzo de 2026, fecha en la que expiran los derechos de Vueling para aterrizar en Córdoba aunque la intención es continuar.

La compañía, dispone de alrededor de 100 durante el año desde Barcelona. Este invierno estrena las conexiones a Ljubljana (Eslovenia), Agadir (Marruecos) y Estrasburgo (Francia); alarga también todo el invierno las rutas a Esauira (Marruecos), Tirana (Albania) y Córdoba; y recupera la conexión a Valladolid. Todos estos destinos estarán a una escala desde Córdoba durante los meses de invierno donde Vueling asegura su presencia en la ciudad de la Mezquita.

Además, los nuevos destinos son también otra vía de entrada de turismo para la ciudad, al que ya ha dado un impulso el resurgir del aeropuerto en los últimos años. Córdoba está a un paso de batir el récord de visitantes de 2019, justo antes de la pandemia, y esta nueva puerta de entrada debe ayudarle a ese impulso a lo largo del invierno.

Así pues, desde Barcelona, la compañía ha reforzado las conexiones con las Islas Canarias, donde ha sumado cerca de un 6 % más de asientos durante invierno desde Barcelona. Además, el aeropuerto de El Prat dispondrá de más conectividad internacional durante la próxima temporada: un 10 % más de asientos hacia Francia, especialmente al aeropuerto de Orly en París, que alcanzará 50 frecuencias semanales este invierno. También se reforzarán otras rutas internacionales desde Barcelona a mercados como Bélgica (+5 %), Portugal (+3 %) o el Norte de África (+15%).

Así pues, desde Barcelona, la compañía ha reforzado las conexiones con las Islas Canarias, donde ha sumado cerca de un 6 % más de asientos durante invierno desde Barcelona. Además, el aeropuerto de El Prat dispondrá de más conectividad internacional durante la próxima temporada: un 10 % más de asientos hacia Francia, especialmente al aeropuerto de Orly en París, que alcanzará 50 frecuencias semanales este invierno. También se reforzarán otras rutas internacionales desde Barcelona a mercados como Bélgica (+5 %), Portugal (+3 %) o el Norte de África (+15%).

Córdoba cuenta con tres compañías aéreas operando a la vez. Es la primera vez que se produce en la historia del recinto con código ODB. Junto a Vueling, ya operan Binter, con dos frecuencias semanales a Canarias, y Air Nostrum, con una frecuencia a la semana, a Baleares