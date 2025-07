Carolina España: «Lo más importante que hemos hecho es que los andaluces vuelven a sentirse orgulloso de decir que son de Andalucía»

A punto de cumplir su primer año como portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, hace balance de un curso político especialmente bronco en la relación con la oposición, en el que ha hecho de los agravios a Andalucía su principal arma de batalla. La ley ... de amnistía, la financiación singular para Cataluña, la condonación de deuda, el desigual reparto de menores inmigrantes y de los fondos para la dependencia... La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos –su cartera no mermó cuando asumió la portavocía– considera todo esto un ataque frontal a la comunidad que ofreció a Juanma Moreno su primera mayoría absoluta hace tres años. Para esta entrevista, la consejera recibe a ABC en el Parlamento tras la última sesión de Pleno, reventada a conciencia por la bancada socialista y sólo unos días antes de que el Ministerio de Hacienda le ponga el lazo al 'regalo' de la financiación a la carta pactada con ERC del que mañana se desvelarán los detalles.

—¿Cómo puede afectar a Andalucía la pérdida de 1.100 millones en Fondos FEDER, siendo esta una de las comunidades más beneficiadas por la financiación europea?

—Seguramente nos afectará, porque perder 1.100 millones de euros y no dar ni una sola explicación por parte del Ministerio de Hacienda, me parece que es muy grave. Además han intentado ocultarlo. Usted ve la comunicación del Ministerio y dice «hemos recibido el quinto pago de los fondos». Oiga, ¿cómo es que hemos recibido el quinto pago? Es que le han quitado 1.100 millones de euros. ¿Cuánto le hubiese correspondido a Andalucía? Al final, lo que pone de manifiesto esta cuestión, es que al actual gobierno socialista el dinero público no le importa. No han dado ni una sola explicación. No han podido cumplir con los compromisos. ¿Sabe usted por qué no han podido cumplir con los compromisos? Porque los compromisos eran, una vez más, volver a subir los impuestos a los españoles. Querían subir el diésel y le hemos dicho que no. El Partido Popular le ha dicho que no en el Congreso de los Diputados y otros partidos también le han dicho que no, por eso no han podido cumplir su compromiso.

«Andalucía ha multiplicado por cuatro el número de viviendas que se están haciendo en relación con la última etapa del Gobierno socialista»

—Otro de los retos es el problema de vivienda. ¿Qué planes tienen para poner a disposición de los ciudadanos más pisos?

—Durante el Gobierno de Juanma Moreno Andalucía ha multiplicado por cuatro el número de viviendas que se están haciendo en relación con la última etapa del Gobierno socialista. Y vamos a seguir trabajando en eso. Hemos redactado una Ley de Vivienda que próximamente va a ir a Consejo de Gobierno para agilizar el suelo, porque bajar el precio de la vivienda se hará cuando consigamos tener una mayor oferta y para hacer una mayor oferta hay que poner suelo a disposición de los promotores y eso es lo que hace esta ley, facilitarle a los ayuntamientos los cambios de uso para que puedan poner suelo a disposición, se se hagan más viviendas y se pueda bajar el precio. Otra medida es el aval que hemos dado para que los jóvenes puedan acceder a su primera vivienda. Antes el banco les daba el 80% del valor de compra y el 20% restante lo tenían que aportar, ahora es un aval que pone la Junta de Andalucía para los jóvenes y hemos elevado el límite de edad de 35 hasta 40 años. También hemos incrementado el volumen total de 20 a 25 millones de euros para que haya más beneficiados. Actualmente hay 1.500 andaluces que han dispuesto de un aval para la vivienda. Por lo tanto, son medidas reales que mejoran, sin lugar a dudas, el día a día de los ciudadanos y la calidad de vida de los andaluces.

—Faltan unos días para que se cumpla su primer año como portavoz de la Junta. ¿Cómo valora esta etapa? —Ha sido una etapa intensa porque ya de por sí mi Consejería era amplia y al ser portavoz tienes que conocer todos los ámbitos, todas las materias y los problemas de todas las consejerías, pero también me ha permitido estar en permanente contacto con la transformación que estamos haciendo en Andalucía desde la educación, la sanidad, el medioambiente, la agricultura, y eso a mí me satisface, me llena de orgullo poder ser la portavoz del Gobierno andaluz. Se trata de un gobierno que está transformando esta tierra. Creo que lo más importante que hemos hecho es que los andaluces hayan vuelto a sentirse orgullosos de ser andaluces. Cuando vas a otros territorios la gente te dice ¿qué estáis haciendo en Andalucía?

—Sé que ya le han preguntado muchas veces si se ve como la próxima alcaldesa de Málaga, pero dada su posición destacada en el gobierno andaluz, ¿se ve como presidenta de la Junta?—(Silencio) Es la primera vez que me lo preguntan. Esto son etapas y ya es un gran honor ocupar la posición de ocupo. Es un orgullo poder trabajar para mejorar la vida de los andaluces.