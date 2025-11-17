La Cámara de Comercio de Sevilla tributa a Manuel Otero, «una de las grandes figuras del empresariado andaluz»

«Fue una de las grandes figuras del empresariado andaluz, un pionero del asociacionismo y del diálogo social que creía firmemente en la libertad de empresa, en el diálogo y en la unidad de esfuerzos como motores del desarrollo económico y social». Así ha definido ... este lunes el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, a Manuel Otero con motivo del homenaje 'In memoriam' con motivo del centenario de su nacimiento.

Según Herrero, para la Cámara de Sevilla «es un honor acoger este acto en recuerdo de un hombre que dignificó el trabajo y la empresa, y que supo convertir su visión y esfuerzo en un legado duradero para toda Andalucía. Manolo fue un ejemplo de compromiso, liderazgo y amor por su tierra. Su influencia trascendió con mucho el ámbito de la gestión empresarial, siendo una de las personalidades clave en la consolidación del tejido empresarial andaluz y español».

Álvaro Pimentel: «Fue emblema de la elegancia»

Por su parte, el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha añadido que «Manuel no fue solo el continuador de la dinastía familiar al frente del Hotel Inglaterra, ese emblema de elegancia y tradición que se asoma a la plaza Nueva como quien custodia la historia de Sevilla. Fue también el alma de una forma de entender la hospitalidad: cercana, exigente, generosa. Al frente de su empresa o de las instituciones que presidió supo unir voluntades, defender intereses comunes y elevar el nombre de Sevilla en cada foro, en cada encuentro, en cada conversación».

Pimentel ha asegurado que «más allá de los cargos y los logros, Manuel fue un hombre que dejó huella. En sus compañeros, en sus trabajadores, en sus amigos. En quienes lo conocieron y en quienes, sin conocerlo, se beneficiaron de su visión. Porque su legado no se mide solo en cifras, sino en el respeto que supo sembrar y en el cariño que hoy recogemos. Este homenaje ha sido un espejo de lo que él representó: unidad, respeto, memoria».

Manuel Villegas: «Resalto su honestidad empresarial y profesional»

Por su parte, Miguel Villegas, entre otros cargos exdirector general de Turismo de la Junta entre 1987-1992, ha resaltado su «honestidad empresarial y como profesional. Hotelero de tradición y de vocación y muy interesado en la formación profesional, por lo que destacó su papel en la primera escuela de hostelería de Sevilla».

También tuvo palabras hacia Otero el abogado y en su día miembro del Consejo de Hermandades José Joaquín Gómez, que recordó su época de hermano mayor de Santa Marta entre 1970 y 1977, además de tesorero del Consejo General de Hermandades, «cuando abrió la hermandad más allá del gremio de hoteleros con una gran visión».