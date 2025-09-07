Un joven de 27 años se ahoga en una playa artificial de Arcos de la Frontera

Un hombre de 27 años de edad ha fallecido este domingo cuando se bañaba en una playa artificial de un lago en la localidad de Arcos de la Frontera (Cádiz), según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

En una nota, ha detallado que varios testigos ha informado al 112, sobre las 12,10 horas de este domingo, de que un joven se había metido en el agua del lago, cerca del club Náutico y de la avenida Príncipe de España, y que lo habían perdido de vista.

La sala coordinadora dio el aviso a la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado un helicóptero médico, a la Policía Local y a los Bomberos.

La Guardia Civil ha indicado que habían sacado al hombre del lago y que se le estaban practicando las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Fuentes policiales han confirmado que el varón, de 27 años según los alertantes, ha resultado fallecido.