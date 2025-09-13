Suscríbete a
La edil del enchufe en las oposiciones de Arcos deja el PSOE pero no su acta de concejal

María José González está procesada junto a otras tres personas (su exasesor, la beneficiaria de la plaza y el expresidente del tribunal) por este caso, si bien aún no ha dejado su cargo como edil en el Ayuntamiento gaditano

María José González, con el anterior alcalde de Arcos, Isidoro Gambín
José María Aguilera

María José González Peña, la concejal del PSOE de Arcos que está implicada en el presunto amaño de unas oposiciones a cambio de votos durante las elecciones municipales, ha presentado su baja como afiliada del Partido Socialista.

La edil reacciona de esta manera tras ... las informaciones publicadas por ABC durante esta semana, que ha sacado a la luz las conversaciones entre su exasesor en su época en la delegación de Personal (Luciano Muñoz) con la beneficiaria, Manoli, a la que asegura una plaza como funcionaria en el Consistorio si siguen gobernando «estos», en alusión a la formación socialista. «A ver adónde echáis el votito. Habla con tu marido, tu madre, tus hermanas...».

