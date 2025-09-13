La edil del enchufe en las oposiciones de Arcos deja el PSOE pero no su acta de concejal

María José González Peña, la concejal del PSOE de Arcos que está implicada en el presunto amaño de unas oposiciones a cambio de votos durante las elecciones municipales, ha presentado su baja como afiliada del Partido Socialista.

La edil reacciona de esta manera tras ... las informaciones publicadas por ABC durante esta semana, que ha sacado a la luz las conversaciones entre su exasesor en su época en la delegación de Personal (Luciano Muñoz) con la beneficiaria, Manoli, a la que asegura una plaza como funcionaria en el Consistorio si siguen gobernando «estos», en alusión a la formación socialista. «A ver adónde echáis el votito. Habla con tu marido, tu madre, tus hermanas...».

González está procesada junto a su antiguo asesor y jefe de la Policía Local, Luciano Muñoz, la funcionaria que consiguió su plaza en 2019, Manuela F. N, y el presidente del tribunal, Ricardo F. V. Los cuatro se encuentran cerca de sentarse en el banquillo por supuestos delitos de prevaricación y revelación de secretos, sin que el juez descarte otros tipos penales. El lunes habrá una rueda de prensa del secretario de Organización, Juan Carlos Ruiz Boix, ya que María José González además formaba parte del aparato orgánico del partido a nivel provincial como responsable del área de Economía.

